「讓一切好轉，讓生活好轉」 中油潤滑油事業部展望全球

文．洪寶山

開車族、機車通勤族都知道國光牌機油，老字號的國產好油，目前是台灣潤滑油市場的領導品牌，最近幾年更銷到國外，本期「理財我最大」邀請台灣中油潤滑油事業部執行長吉廷邦現身說法，告訴你挑選好機油的秘訣，寶貝您的愛車，並介紹國光牌機油及新創品牌美耐吉 Mirage 的特色，讓你的行動生活更順暢。

因應台灣氣候研製 「甜甜圈」認證就是保障

「大家都知道國光牌，卻很少看到國光牌的汽車保養廠」，吉廷邦開門見山說出目前市場的狀況，因為「中油是國營企業，很多的用油，包括機油，在網路、大賣場的價格都是公開透明」，所以修理廠比較不喜歡銷售國光牌，因為利潤微薄，頂多賺個五十、一百元的手工費。

坊間常看到的歐洲、美國、日本品牌機油的汽車保養廠，吉廷邦直言，修理廠師傅用這些牌子，確實賺得比較多，所以國光牌在一般保修通路幾乎看不到，但不代表中油國光牌沒人用，還是很多客人會自己帶國光牌機油去修車廠更換。

後來中油因應市場的特性，規劃一款專門針對保修市場的品牌，叫做美耐吉 Mirage，配方和原本的國光牌有些差異，但都是高品質 SN 等級的機油，因為包裝不同，價格就隨著市場機制做調整，美耐吉 Mirage 可以說是國光牌的分身。

機油，專業來說叫做「潤滑油」，是「基礎油」加上「添加劑」調配而成，基礎油比例約佔七五％至九五％，而添加劑佔五％至二五％，添加劑比例要看潤滑油用在什麼機件設備。為什麼說國光牌不輸國外知名品牌？吉廷邦解釋，全世界知名權威的添加劑公司共有四家，中油所使用的添加劑和知名品牌的添加劑一樣的來源，跟其他國外品牌最大的差異在於中油潤滑油煉製研究所有十幾位博士專門研究符合台灣氣候環境的添加劑，所調配出來的潤滑油，當然比其他品牌更適合台灣人使用。

舉例來說，台灣位在亞熱帶地區，沒有大雪或高山的極冷極寒，就不需要特別添加流動點下降劑，所以添加劑一定要符合當地的氣候。並不是大廠的不好，而是「在歐洲好用、在美洲好用，拿來亞洲就未必適用。」

對於消費者來說，選購潤滑油應該注意哪些事項？吉廷邦建議消費者先看包裝上有沒有「甜甜圈 (doughnuts)」，所謂「甜甜圈」，就是美國石油協會認證，認證是要花錢而且確實經過檢驗合格者才可張貼，目前最高等級是 SN，中油國光牌、美耐吉 Mirage 品牌就是 SN 等級。

何時換機油？ 不同引擎與駕駛習慣是學問

吉廷邦強調，中油是一個國營事業，生產有一定 SOP 標準作業流程，對於品質要求極為嚴苛，也因為是國營事業，代表國家的品質，所以產品稽核也是大費周章、不容差錯。「企業這麼大，不可能因為一支油破壞公司的招牌形象，所以使用國光牌機油就不用懷疑、不用擔心」，因為「中油是國營企業，中油的品質就是國家的品質。」

另外，吉廷邦也提醒消費者，潤滑油有礦物油、半合成油、全合成油三種基礎油產品，全合成的基礎油非常貴，如果有一罐機油號稱是全合成油，賣得太便宜，品質就要懷疑，因為一分錢一分貨。曾經發生過一個實際案例，有個製造觀光遊艇的客戶，因為價格因素加錯了機油，導致引擎損壞，花了一百多萬元還修不好。

至於何時換機油最恰當，則因個人開車習慣、路況和里程數而有差異，有的五千公里、有的一萬公里，大致來說，「使用頻率高的、每天都會使用的，可以延長保養里程數」，如果是「偶爾開、時開時停、里程數少的，一段時間內就要換油」，畢竟引擎有磨耗、機油有雜質，「一年跑不到五千，放久了也會有氧化的問題」，當然前提是，必須使用正廠合格的機油。

潤滑油對應到不同引擎也有使用差別，現在的引擎都走向輕巧型，以新車來說，潤滑油黏度就要比較輕薄；中古老車，因為引擎磨久了，會有縫隙，潤滑油的使用黏度就要比較稠，黏度高的產品反而更好。但是一般的消費者不會了解這麼多，「以台灣的駕駛道路環境來說，10W/40 或 15W/40 就已經很好用了」，吉廷邦說自己換過幾部車，從新廠出來，原廠配油跑完一千公里後，就改用國光牌 SJ 10W/40，接著到目前使用 SN 10W/40，沒有出現過任何問題，他說都是自己先買機油，然後到中油直營保養間換油，付個手續費，真的省很大！

潤滑油界翹楚 南向政策市場商機龐大

國光牌車用機油目前銷售通路以中油加油站和大賣場為主，美耐吉 Mirage 搶攻全省的保修通路。為了提升美耐吉 Mirage 的能見度，中油也在嘉義的興業東路開了保修直營店，用自己的店面來推廣，同時也跟建大輪胎的經銷商合作，所以建大輪胎的銷售體系都可以看到美耐吉 Mirage 的廣告招牌。

大家都以為國光牌只有在汽、機車領域，其實工業用油才是國光牌的強項。整體項目中，工業用油佔潤滑油事業體的四七％，汽機車佔二七％，海運船舶則佔一一％。因為中油有專業技術團隊定期服務，國內大型工業如中鋼、台電、燁聯等，都是用中油的潤滑油，還包括中小企業，台商用得習慣，國光牌也跟著台商挺進大陸。

國光牌西進到大陸，銷售沒問題，但是南向東南亞卻屢受壓力，由於東南亞部分國家有反中情緒，看到中文品牌名稱會以為是對岸的產品。美耐吉 Mirage 是英文書寫，反而被當地市場認可，就順勢跟著政府的南向政策推廣至東南亞、非中語系的國家。為了避免關稅問題，中油結合兩家台商在越南成立「宏越公司」，規劃儲槽租賃及潤滑油摻配工廠，以中油的配方，在當地生產銷售到其他東協國家，如緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞，都是零關稅，很有競爭力。越南人口超過九千五百萬，車用機油量龐大，未來工業發展起來，也是很大的市場誘因。

突破斷油難關 以創新開創全球營運功能

中油雖然是國營事業，但經營並非順遂，曾經歷一次斷油風波，原因在於中油的基礎油是跟殼牌合資，在高雄煉油廠煉製生產。政府歷經「反五輕運動」屆滿二十五周年，也就是一○四年時，高雄煉油廠必須關廠，導致中油的基礎油來源幾乎斷絕，當時吉廷邦接下潤滑油事業部的重任，帶領潤滑油事業突破難關，從一百年開始，將基礎油、配方和生產規劃做全面調整，並和國外大廠簽訂長期採購合約，近幾年逐步穩定產能並提升營運績效。

吉廷邦說，台灣市場很小，潤滑油一年需求量不到三十萬噸，目前台灣基礎油就有六十萬噸的產能，中油不可能再規劃興建一座基礎油工廠，為導入差異化、做出市場區隔，中油引進德國和美國最新的摻配系統，在嘉義建立摻配工廠，導入符合台灣國情的日本和泰國的基礎油，並在十多位博士專家技術研究下，將一類、二類基礎油做有效的轉版，發展出最適合台灣環境的潤滑油，才有今日榮景，目前一年潤滑油產量可達十一萬公秉。

潤滑油事業部雖然是中油事業體非常小的一塊，但是被賦予國家使命及任務，帶動國家競爭力，吉廷邦說自己很喜歡中油的一個標語，「中油為大家加油，請大家為台灣加油」，潤滑油事業部門也有一個很好的 slogan，「讓一切好轉，讓生活好轉」，潤滑油雖然只是小角色，卻是讓生活一切好轉不可缺的一環，未來更希望帶領事業部朝企業化發展，更有效發揮全球營運功能。

來源：《理財周刊》 950 期

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