2018年10月份中國CPI同比上漲2.5%

據國家統計局11月9日公佈數據顯示，2018年10月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲2.5%。其中，城市上漲2.5%，農村上漲2.6%;食品價格上漲3.3%，非食品價格上漲2.4%;消費品價格上漲2.8%，服務價格上漲2.1%。1-10月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.1%。

10月份，全國居民消費價格環比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.2%;食品價格下降0.3%，非食品價格上漲0.3%;消費品價格上漲0.3%，服務價格持平。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

食品煙酒價格同比上漲2.9%，影響居民消費價格指數(CPI)上漲約0.87個百分點。其中，鮮果價格上漲11.5%，影響CPI上漲約0.18個百分點;鮮菜價格上漲10.1%，影響CPI上漲約0.25個百分點;蛋類價格上漲8.5%，影響CPI上漲約0.05個百分點;禽肉類價格上漲4.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點;糧食價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點;畜肉類價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.02個百分點(豬肉價格下降1.3%，影響CPI下降約0.03個百分點)。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通和通信、醫療保健價格分别上漲3.2%和2.6%，居住、教育文化和娛樂價格均上漲2.5%，生活用品及服務、衣著、其他用品和服務價格分别上漲1.5%、1.4%和1.3%。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

食品煙酒價格環比下降0.1%，影響CPI下降約0.02個百分點。其中，鮮瓜果價格上漲1.9%，影響CPI上漲約0.03個百分點;畜肉類價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.05個百分點(豬肉價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.02個百分點);鮮菜價格下降3.5%，影響CPI下降約0.10個百分點;蛋類價格下降3.3%，影響CPI下降約0.02個百分點;水產品價格下降0.9%，影響CPI下降約0.02個百分點。

其他七大類價格環比六漲一平。其中，衣著、交通和通信、其他用品和服務價格分别上漲0.8%、0.6%和0.3%，居住、醫療保健、生活用品及服務價格分别上漲0.2%、0.2%和0.1%;教育文化和娛樂價格持平。