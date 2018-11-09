指尖悅動、遊萊互動大反彈 昨天暴跌原因是它

今年於港交所上市的 2 檔中國遊戲股遊萊互動 (2022-HK)、指尖悅動 (6860-HK) 昨(8) 日分別暴跌 67% 和 62%。今 (9) 日開盤股價雙雙反彈，中中，指尖悅動反彈 40%，遊萊互動股份被質押仍反彈 16%。

昨天這 2 檔股票遭遇重挫，2 家公司相繼發公告回應。遊萊互動表示，董事會確認集團財務狀況及業務營運正常，經查詢後，是公司部份股東為履行與金融機構借款安排下的義務而出售被質押股份。

指尖悅動指出，公司接獲董事會主席、執行董事及控股股東劉傑通知，指於 2018 年 11 月 8 日，其與一名控股股東全資擁有的公司 LJ Technology 在公開市場上購入 8962.1 萬股公司股份，於購買行動後，LJ Technology 於公司的持股量由 50.91% 上升至 55.39%。

新浪財經報導，據微信公眾號手把手教你投資港股發文解釋，這種股價大跳水一般情況下只有一種原因，就是股東質押的股票被強行平倉，股東質押在香港銀行或券商的股票一般跌破平倉線又不能及時補倉，香港銀行或券商會直接平倉，而且是不計代價的平倉。

遊萊互動的公告即明確指出，週四 (8 日) 的股價暴跌，就是因為股東質押股票被斬倉。

查詢港交所披露的遊萊互動股東名單，除了大股東陸源峰持有的 49.46% 的股權之外，其他 2 家機構持股就是今年在香港上市的大陸遊戲股第七大道 (0797-HK)，持股 3.1 億股，占比 15.52%。另一家持股的機構是 Epic City，持股約為 1.5 億股，占比 7.5%。

遊萊互動上市前引入 3 家基礎投資者，總計認購 7440 萬股，遊萊互動上市後每日正常成交量僅在 300 萬股左右，昨天暴跌時全日成交 4.619 億股，占公司總股本 20%，截止目前第七大道未發佈持股被斬倉公告，因此，遊萊互動被平倉股票很可能就是持股 1.5 億股的 Epic City。

基礎投資者若質押股票也有很大可能被動平倉，因為基礎投資者的入股價是每股港幣 0.63 元，而昨天遊萊互動盤中最低價為港幣 0.186 元，若基礎投資者持股質押在銀行，很可能被的平倉。

根據遊萊互動的公告，公司第一大股東陸源峰計畫在 6 個月內增持股票，前提是不觸發強制要約義務，因為陸源峰目前持股 49.46%，根據規則，持股超過 50% 即觸發全面要約義務，也就是說陸源峰能增持的股票也就是 0.54%。

而指尖悅動的大的股東，昨天在股價大跌時通過二級市場增持 8962.1 萬股，持股從 50.91% 上升至 55.39%。

截至今 (9) 日發稿，指尖悅動報港幣 1.2 元，漲 29.032%；遊萊互動報港幣 0.27 元，漲 8.871%。