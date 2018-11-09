左手貿易戰右手賣軍火 美國對外軍售飆升1/3

即便貿易戰仍舊「狼煙四起」，但這似乎並沒有干擾到美國對世界兜售軍火的決心，美國今年對外的武器銷售額足足增長了三成，可見一斑。

根據美國國務院周四公布的數據顯示，截至今年 10 月，政府間武器銷售增長近 140 億美元至 556.6 億美元。自 2016 年 10 月川普當選總統前一個月以來，此類銷售額增長了 80%。

英國金融時報稱，美國官員將這一增長歸因於川普政府對來自歐盟、韓國和日本的盟友進行施壓，要求他們為本國支付更多防禦費用作為其「美國第一」政策的一部分，「隨著盟友增加自己的國防預算，他們有更多的資源購買我們的設備」。

這位官員還說，海灣地區、印度 - 太平洋和歐洲的銷售都很強勁，而美國也正在加速向印度推售武器。

不僅如此，北約盟國繼續購買大量美國武器以對抗俄羅斯，而由於川普政府近期一直在打擊伊朗，使得美國開始重新關注向海灣國家加大軍售力度。

川普表示，他已與沙烏地阿拉伯阿拉伯談判達成了價值高達 1100 億美元的軍火交易，預計將在 10 年內交付。值得注意的是，自 2017 年以來，國會已批准向沙烏地阿拉伯提供超過 200 億美元的軍售額度。

總體而言，在截至今年 10 月的一年裡，包括政府和授權商業銷售在內的美國授權武器銷售總額已經增長了 13% 至 1923 億美元。而如果從 2016 年 10 月算起，這個數量將上漲 30%！

在軍火銷售上，美國可謂「花了不少心思」，不僅對外加大兜售力度，對內還簡化「審批流程」。

據英國金融時報稱，美國官員花了數月時間與行業協商討論如何最好地減少繁文縟節，並在潛在買家和國際軍火交易會之間「來回穿梭」，以「鼓勵」他們購買美國設備。

美國政府更是在今年 4 月發布了新常規武器轉讓政策（new conventional arms transfer policy），旨在為盟友和合作夥伴「提供更多國防選擇，以保持美國在關鍵地區的影響力」，以削減夥伴國家對中俄武器的依賴。

據路透稱，外國政府從美國公司購買武器主要有兩種方式：一種叫直接商業銷售（direct commercial sales），由外國政府和美國公司協商購買；另一種叫外國軍事銷售（foreign military sales），由外國政府聯繫該國首都的美國大使館裡的美國國防部官員購買。而這兩種都需要得到美國政府批准。

目前美國最大的武器承包商包括波音公司（Boeing Co），洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp），雷神公司（Raytheon Co），通用動力公司（General Dynamics Corp）和諾斯洛普 · 格魯門公司（Northrop Grumman Corp）。