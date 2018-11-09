台股盤前—短多格局築底成形 收復萬點須等量能放大

台股昨 (8) 日開高走低，但因買盤追價意願不強，一度衝上萬點卻是曇花一現，終場收在 9945.31 點，成交金額 1190.69 億元，分析師表示，台股在 10 下旬收復 9400 點後短線築底格局逐漸成形，後續是否上攻萬點端視量能是否能繼續放大。

美國聯準會週四會議結束後，宣布利率維持不變，美股四大指數全部走低，道瓊指數上漲 10.92 點，收 26,191.22 點，S&P 500 指數下跌 7.06 點，收 2,806.83 點，那斯達克指數下跌 39.87 點，收 7,530.89 點，費城半導體指數下跌 5.24 點，收 1252.23 點。

台股 8 日主要由電子類股與金融權值股帶動下上漲，其中金融類股部分，昨日成交比重占大盤比重升至 5.45%，主要由富邦金與國泰金兩大權值股表現相對亮眼，是近期盤勢表現相對強勢族群。

觀察盤面走勢，短線仍須居高思危，資金主要追捧基本面佳的族群，建議可鎖定 10 月營收亮眼的個股，像是健策、祥碩等昨日分別大漲 4.95%、7.38%，顯示資金多半鎖定財報與基本面佳的個股。

分析師表示，時值財報公布高峰期，預估財報季報效應與基本面影響下，牽動股價走勢，建議可從季報數據檢視上市櫃公司基本面，從中挑選基本面佳的個股。