台股盤後—股王權王走弱 政策題材股挺身 力守9800點

台股今 (9) 日在亞股走跌下，同步走弱，在大立光回測前低點下，台股重挫百點，一度跌破 9800 點關卡，不過終場在生技、網通以及被動元件族群拉抬下，收在 9830 點，下跌 115.3 點或 1.16%，成交量 1019.67 億元。

美國期中選舉後，市場重新將焦點放在美中貿易戰的影響上，亞股今日普遍下挫，台股同樣走弱。

觀察今日權值股表現，大立光終場下挫 3.75%、台積電也有逾 2% 的跌幅，帶動台股今日走弱，加上國際油價續跌，今日台塑化、台化表現同步低迷，導致台股下挫超過百點。

而今日大盤震盪下，資金紛紛轉往有題材以及政策加持的個股，生技族群今日紛紛走揚，其中康友 - KY 開盤跳空漲停，終止連 14 跌停板的窘境，國光生也亮燈漲停，帶領整體族群上攻。

此外，網通族群也受惠政府大力推動 5G 下，今日再度上攻，其中智易挾第三季業績亮眼，今日大漲近 7%、昇達科、中磊、智邦、新揚科等也紛紛走揚。

被動元件午盤後則在華新科上漲逾半根漲停帶領下回神，日電貿、九豪均有 3% 左右的漲幅，大毅、信昌電、禾伸堂、密望實等也有 2% 的漲幅，也帶動大盤重返 9800 的重要推手之一。

分析師指出，G20 峰會即將到來，加上美期中選舉後，緊接而來的是國內的六都大選，均導致中長期投資的狀況較為保守，加上上檔明顯有壓，預估在向下有撐下，台股將進入橫向整理的格局。