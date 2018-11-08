【豐銀投顧】美元走弱引爆財富重分配

◆盤勢分析

雖然美股昨天全面性反彈，但是可以明顯比較出科技類股表現都還是相對較弱，尤其是費半指數跟那斯達克指數都距離 10/10 的空方攻擊高點尚有一段距離，所以可見得這次美股的下跌過程中，電子股受了頗重的傷，連蘋果未來的產業基本面都已經出現下滑的發展，可以想見明年全球經濟景氣將會比今年差，因為連美國的 ISM、PMI 指數都已經開始見頂，再加上籌碼面集中程度不再如同今年一樣強，明年美股最強就只是盤頭行情。

再者，美元指數連續幾天的轉弱似乎也在預告著資金將可能出現轉向，主要來說美元指數的走弱分為內部跟外部因素，內部因素主要來自於明年 3 月的美國債務上限，按慣例 FED 將把錢轉到一般商業銀行，這會營造出類寬鬆的資金環境，會使得美元走貶，其次，美元的多頭淨部位似乎有鬆動的現象，再加上技術面已經進入短空，後續持續轉弱的機會大；而外部因素更是具備有助貶的效果，首先是英鎊在 11 月初的止貶回升，讓美元指數過高之後快速拉回，又，明年歐元區將有 1500 億歐元的 LTRO 即將到期，普遍來說歐元區銀行將會提前還款再重新找資金來源，而一旦這筆資金在短時間內回到 ECB，則會造成歐元的類緊縮效果，促使歐元升值，而歐元占美元指數 57.6%，美元指數未來轉弱機會大大增加，所以總體來說，美元從現在開始轉弱機會大幅上升，明年以美元計價的商品原物料將有機會出現一波行情。

另外，根據 IMF 的評估，現在的美元價格相對於全球 10 大經濟體的貨幣價格來說有估值過高的現象，也就是說美元隱含貶值的基礎，若以人民幣來說，美元貶值將帶動人民幣走升，而這股升值趨勢將可能先讓 A 股看到初升段結構中的資金行情，因此，筆者維持看好 A 股沒有改變，明年 Q1 的農產品也是不可忽視的商品，當美元走弱時，農產品價格將會被動地被推升價格，若再加上農產品欠收的情況嚴重，明年通膨來源主要將可能是農產品，當然也可透過相關行情參與農產品的波段行情。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

