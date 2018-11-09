百年老店 P&G 宣布重組企業部門 企圖重返榮耀

日用品生產商寶僑週四 (8 日) 在俄亥俄州年度投資者會議中宣布，目前正在重組龐大的企業架構以簡化經營。

寶僑 (PG-US) 股價自 5 月觸及每股 70.73 美元的 52 週低點以來，已上漲超過 29%，市值達到 2276 億美元。週四該公司股價為每股 91.36 美元，在盤後交易中持平，年初至今，該股票下跌不到 1%。

寶僑近一年股價走勢圖。(圖：Investing)

由於消費必需品市場一年多以來幾乎呈現零成長，市場疲軟對寶僑產生重大影響，而寶僑大打折扣戰幾乎抵銷了該公司積極降低成本帶來的優勢，為了提振企業獲利前景，寶僑決議重組龐大的企業架構以簡化經營。

寶僑執行長 David Taylor 在聲明中表示：「這是我們在過去 20 年中最重要的組織變革，我們將擁有一個更富參與感、靈敏和負責任的組織，專注於透過自身優勢、生產力為動力，以及以迅速的市場經營來贏得消費者青睞。」

寶僑週四宣布了重組計劃，從原先 10 家重組為 6 個行業業務部門，並且還計劃節省成本支出、改善包裝和強化消費者溝通。

寶僑新業務結構顯示，該公司現在將擁有 6 個行業業務部門 (SBU)。每個企業都有一個 CEO 負責以執行所有重大決策，如行銷、成本控管和供應鏈，這些部門遍及美國、加拿大、中國與日本等地，佔其銷售額 80% 左右。

寶僑旗下有幫寶適、吉列等家喻戶曉的美國品牌，像所有消費者巨頭一樣，不得不面對企業組織更小、更靈活的競爭對手，如線上刮鬍刀新創公司 Harry's，寶僑近年也致力於改善企業靈活性。

目前，寶僑在企業靈活度方面已取得了一些進展，上個月的財報顯示了 5 年來最大的季度銷售增長，其中包括吉列在內的多個品牌表現皆強勁。

激進投資者 Nelson Peltz 在今年 3 月加入寶僑董事會後，就不遺餘力地推動企業簡化的運動，稱這將能改變責任制度、靈活性與對當地市場的需求，預料將對此消息感到振奮不已。