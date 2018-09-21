〈桂盟營運展望〉桂盟在台E-Bike鏈條等產能挹注新成長動能 業績將持續上攀

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 6 月起，連續 3 個月營收呈現年衰退，也使其今年業績受市場關切，但下半年在台新增生產線，包含電動自行車 E-Bike 鏈條，與超高階運動休閒車高階鏈條，法人估，桂盟 2018 年全年營收、獲利仍將成長 5% 。

針對美中貿易大戰開打，桂盟發言人陳泳仁指出，桂盟評估，在美國增加中國大陸出口到美國產品 10% 關稅後，供應給中國自行車廠及單獨修補用鏈條，最大將影響 15% 營收，但桂盟採用配合中、台自行車業者整體供應鏈移動方案因應，最可能是移至越南擴大生產。

桂盟去年併入汽車正時及車庫門系統，目前跨足自行車鏈條、機車傳動零配件、汽車正時系統及車庫門開門系統等事業，擁有全球 7 座生產基地與 8 個銷售服務據點，估算今年來自汽車應用部門將占總體營收的 7-8%，較去年成長 18-20%，而今年上半年台灣自行車整車廠出口歐洲的電動自行數量成長同時，公司在台投資新增電動自行車 E-Bike 鏈條，與 12 變速超高階運動休閒車高階鏈條產能，將挹注下半年成長動能。

其中，電動自行車 E-Bike 鏈條，今年出貨量將較去年至少成長 50%，預估占桂盟總體營收比重，將由去年的 2% 提高今年的 3%。

桂盟發言人陳泳仁指出，桂盟今年資本支出，估約 4 億元，較去年 3.5 億元成長，除設備汰舊換新外，將用於各廠擴大環保設備支出。

桂盟將展開首度購併同業動作，董事會決議， 4 億元以內取得鏈條製造與服務商 XMY 公司 100% 股權，投資案預計今年 11 月 1 日完成，而桂盟仍有多個購併案評估中。

此購併案為桂盟在 2011 年入主訊康科技之後，分別購併董事長吳盈進家族持有的台灣、越南、天津、深圳、蘇州鏈條生產線，及汽車正時系統及車庫門開門系統等事業，首度展開市場同業併購案。