宏佳騰Q3獲利倍增 前三季每股盈餘2.62元

機車與沙灘車大廠宏佳騰 (1599) 公布第三季季報數字，第三季稅後淨利 1.5 億元，每股盈餘達 2.5 元，年增 277%；累計前三季稅後淨利 1.57 億元，每股盈餘 2.62 元。宏佳騰表示，第三季新的訂單產品毛利率較高，但整體營運費用沒有太多變化，帶動獲利表現翻倍成長。展望未來，除沙灘車與原有國內銷售市場外，預計明年第二季起中國市場也將開始銷售，明年營運動能看好。宏佳騰第三季合併營收為 11.2 億元，年增 64.71%，主要為歐美聖誕節拉貨以及新訂單挹注，單季毛利率為 28%，稅後淨利 1.5 億元，每股盈餘 2.5 元。宏佳騰表示，營收增加是因為歐美聖誕節拉貨以及有新訂單，獲利則因為毛利較高新產品推出。



累計前三季合併營收為 20.93 億元，稅前淨利 2.08 億元，稅後淨利 1.57 億元，每股稅後盈餘 2.62 元。



外銷市場部分，宏佳騰為「Polaris」以及「YAMAHA」兩大 ATV(沙灘車) 廠代工已有穩定的基礎，此外，YAMAHA 也持續推出新機種，加上聖誕節旺季即將到來，使得宏佳騰從第三季開始營運逐漸加溫，也同時推升營收與獲利表現。



另外，著眼中國每年 1700 多萬輛的機車銷量，以及產品轉型的市場環境，中國市場部分，宏佳騰 4 月宣布於中國佛山成立佛山宏佳騰動力科技，主要經營宏佳騰品牌機車、沙灘車銷售、租賃及售前售後服務和相關引擎、零部件和用品批發與零售。



據了解，今年下半年宏佳騰已積極進行相關招商與營運布局，預計明年第二季可開始出貨。宏佳騰指出，將採取中國接單、中國生產、中國行銷的方式來降低營運成本，提升獲利。



國內銷售部分，搭載全新智慧儀表系統 - CROXERA 的 ES 150R 從 10 月起開始預購，獲得非常大的好評，預購收單數量超乎預期，11 月中旬將正式出貨；與 Gogoro 合作的新車也預計明年夏天亮相。

