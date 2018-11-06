嘉聯益10月營收攻上20億元 改寫歷史次高

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 及嘉聯益 (6153-TW) 今 (6) 日分別公布其 10 月營收，其中嘉聯益在液晶材料軟板天線出貨挹注之下，10 月營收 20.92 億元創歷史單月次高紀錄，月增 17.67%，年增幅高達 77.89%，台郡 10 月營收也以 34.02 億元改寫今年新高。

今日在法人圈看壞蘋果新手機的銷售表現下，台郡遭外資賣超 3596 張，嘉聯益則遭外資賣超 1546 張。

嘉聯益今年 9、10 月營收都呈現高幅度月成長走勢，符合市場預期，公司 9 月營收 17.78 億元，月增 38.76%，10 月營收則以 20.92 億元，創歷史單月次高紀錄，僅次 2014 年 10 月的 21.56 億元，月增 17.67%，年增幅高達 77.89%；累計前 10 月營收為 124.4 億元，年增 19.87%。

近期市場傳，蘋果新手機 iPhone XR 可能因銷售狀況不佳，放緩對 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 的拉貨，嘉聯益股價近期走勢疲弱，今日更是被追殺到跌停，以 38 元作收，此收盤價也是今年初嘉聯益現增籌資的每股溢價。

台郡今日公布 10 月營收，也以 34.02 億元改寫今年新高，月增 18.73%，年增 7.97%，累計前 10 月營收為 217.9 億元，年增 19.38%。

台郡預估，今年第 4 季產值將較去年同期，維持在持平或下滑 1 成內，今年第 4 季單月營收高峰，有機會看到 35 億元。台郡財務長熊雅士日前在法說會中指出，下半年美系客戶拉貨節奏佳，與預期大致相符，有助提高產能利用率，並降低生產成本，同時，台郡今年並以通訊管理模組及高頻無線傳輸模組等兩項新設計，打入美系重要客戶設計中。

台郡第 3 季稅後純益 9.97 億元，季增 5.82 倍，年減 6.8%，每股純益 3.22 元；累計前 3 季稅後純益 13.88 億元，年減 17.4%，每股純益為 4.5 元。