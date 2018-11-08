新普Q3毛利率重回10%大關 EPS 4.6元創高 Q4、明年成長展望佳

鋰電池大廠新普 (6121) 公告第三季財報，合併營收 166 億元，合併稅後淨利 8.8 億元，創歷來同期新高，歸屬母公司業主淨利 8.5 億元，EPS 4.6 元。新普第三季合併營收季增 11.1%，年增 5.4%。單季毛利率 10.1%，重回 10% 主因為產品組合及匯率有利，營業淨利 9.9 億元，與上一季比較增加 20.2%，與去年同期比較增加 34.9%。



單季歸屬母公司業主淨利 8.5 億元，季增 15.2%，年增 26.6%，EPS 為 4.6 元，創歷史新高。



累計前三季營收達 445.5 億元，年增率為 11.1%，毛利率 9.9%，優於同期的 8.94%，歸屬於母公司業主淨利達 21.6 億元，較去年同期增加 20.9%，EPS 達 11.7 元，創下歷史新高。



該公司指出，第四季為傳統旺季，10 月營收 63.5 億元，創歷來同期新高，客戶積極拉貨，加上新普力拚轉型，持續成長動能。新普在新能源產品多有著墨，高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組銷售持續維持雙位數的高成長。此外，因新普將在國際一線大型資料中心儲能市場 (BBU) 有所斬獲，新產品效益發酵，明年營收可望較今年更上層樓。

