王品中國事業見正向反轉趨勢 農曆年前台灣再開7店衝業績

進入第 4 季後，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 持續展店，除日前在台北東區透過開品牌複合店拉抬坪效，今 (5) 日更宣示農曆年前至少再開 7 店；王品也透露，第 3 季台灣事業群業績正「步步往上」，中國事業群則較去年同期辛苦，但已較第 2 季好一些，「已經看到反轉趨勢」。

王品指出，農曆年前將再開出石二鍋 3 家、莆田 1 家、沐越 1 家，青花驕 1 家以及禾樂 1 家，顯然將成長動能放在平價至中價位的中餐類品牌。

王品進一步說明，代理的新加坡米其林一星餐廳品牌 Putien 莆田，將在北市大直商圈開出第 8 家店，而越式連鎖料理品牌沐越首店開出至今不到一年，由於營收表現符合預期， 12 月將在台中開全台第 3 店。

此外，受港日遊客喜愛的青花驕，趕在入冬之際將在新北市開出第 2 店，持續搶進需求暢旺的麻辣鍋市場。

除了新創品牌維持展店動能，王品也因應餐飲市場的變化延伸餐期和用餐場域，例如青花驕開放午夜場宵夜時段，將營業時間延長至隔日凌晨 1 點，也在 9 月起提供電話點餐、現場取餐外帶服務。

不僅是以家庭聚餐客群為主要客層，王品今年還擴大觸角至單人平日正餐需求，在鍋物品類中推出 12 MINI，主打獨享鍋從 130-170 元，已開出 2 家店，而持續受到消費者歡迎的石二鍋 12 月將陸續進駐埔里家樂福、台北東興家樂福，以及宜蘭家樂福。

至於價格帶設定在 200 元左右的禾樂，成功切入平價鐵板燒市場，繼桃園中壢、台中崇德路後，最快明年 1 月開出全台第 3 店。