◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 5666 0 2337 旺宏 -3735 -13616 00637L 元大滬深300正2 5436 0 2353 宏碁 -3428 1304 2409 友達 4890 19788 0059 富邦金融 -3331 7 2303 聯電 3031 -69927 00677U 富邦VIX -2842 0 00633L 富邦上証正2 3004 0 00631L 元大台灣50正2 -2492 0 2371 大同 2919 2840 00632R 元大台灣50反1 -2262 0 00655L 國泰中國A50正2 2904 0 6452 康友-KY -1535 -1178 2882 國泰金 2762 1860 00671R 富邦NASDAQ反1 -1117 0 2610 華航 2465 10840 00673R 元大S&P原油反1 -997 0 2886 兆豐金 2302 -14028 3037 欣興 -954 -553 2888 新光金 2200 8956 1216 統一 -945 1030 2892 第一金 1818 741 1605 華新 -921 1550 2881 富邦金 1727 1039 2408 南亞科 -849 2182 2618 長榮航 1496 3236 0061 元大寶滬深 -808 646 2344 華邦電 1411 6108 2317 鴻海 -745 8697 2002 中鋼 1362 1238 1312A 國喬特 -713 0 0050 元大台灣50 1183 4211 6153 嘉聯益 -713 -284 00669R 國泰美國道瓊反1 1179 0 1101 台泥 -694 -948 2633 台灣高鐵 1099 6116 2883 開發金 -678 -3734 3481 群創 1006 31633 2880 華南金 -640 -4734 00636 國泰中國A50 893 24056 2014 中鴻 -619 -3562 2323 中環 880 7097 1536 和大 -586 -312 2890 永豐金 859 12667 00675L 富邦臺灣加權正2 -550 0 2301 光寶科 820 4396 3016 嘉晶 -539 -572 6116 彩晶 810 -16809 1102 亞泥 -531 -9804 00642U 元大S&P石油 808 0 1326 台化 -523 -1966 2834 臺企銀 808 1873 3034 聯詠 -521 -2679 5880 合庫金 799 4765 2474 可成 -492 -5456 5264 鎧勝-KY 656 345 006204 永豐臺灣加權 -443 0 00664R 國泰臺灣加權反1 613 0 3702 大聯大 -425 -5082 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股