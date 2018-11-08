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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2          5666         0    2337   旺宏                   -3735    -13616  
00637L 元大滬深300正2          5436         0    2353   宏碁                   -3428      1304  
2409   友達                    4890     19788    0059   富邦金融               -3331         7  
2303   聯電                    3031    -69927    00677U 富邦VIX                -2842         0  
00633L 富邦上証正2             3004         0    00631L 元大台灣50正2          -2492         0  
2371   大同                    2919      2840    00632R 元大台灣50反1          -2262         0  
00655L 國泰中國A50正2          2904         0    6452   康友-KY                -1535     -1178  
2882   國泰金                  2762      1860    00671R 富邦NASDAQ反1          -1117         0  
2610   華航                    2465     10840    00673R 元大S&P原油反1          -997         0  
2886   兆豐金                  2302    -14028    3037   欣興                    -954      -553  
2888   新光金                  2200      8956    1216   統一                    -945      1030  
2892   第一金                  1818       741    1605   華新                    -921      1550  
2881   富邦金                  1727      1039    2408   南亞科                  -849      2182  
2618   長榮航                  1496      3236    0061   元大寶滬深              -808       646  
2344   華邦電                  1411      6108    2317   鴻海                    -745      8697  
2002   中鋼                    1362      1238    1312A  國喬特                  -713         0  
0050   元大台灣50              1183      4211    6153   嘉聯益                  -713      -284  
00669R 國泰美國道瓊反1         1179         0    1101   台泥                    -694      -948  
2633   台灣高鐵                1099      6116    2883   開發金                  -678     -3734  
3481   群創                    1006     31633    2880   華南金                  -640     -4734  
00636  國泰中國A50              893     24056    2014   中鴻                    -619     -3562  
2323   中環                     880      7097    1536   和大                    -586      -312  
2890   永豐金                   859     12667    00675L 富邦臺灣加權正2         -550         0  
2301   光寶科                   820      4396    3016   嘉晶                    -539      -572  
6116   彩晶                     810    -16809    1102   亞泥                    -531     -9804  
00642U 元大S&P石油              808         0    1326   台化                    -523     -1966  
2834   臺企銀                   808      1873    3034   聯詠                    -521     -2679  
5880   合庫金                   799      4765    2474   可成                    -492     -5456  
5264   鎧勝-KY                  656       345    006204 永豐臺灣加權            -443         0  
00664R 國泰臺灣加權反1          613         0    3702   大聯大                  -425     -5082  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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