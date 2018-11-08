【華冠投顧】台股萬點過不過

何丞唐 分析師

美股連三天上揚，帶動亞股及台股上攻，美期中選舉也告個段落，與市場預期相差不遠。周三道瓊工業指數上漲 545.29 點或 2.13%，為 26180.3 點；標準普爾 500 指數上漲 58.44 點或 2.12%，為 2813.89 點；那斯達克指數上漲 194.79 點或 2.64%，為 7570.75 點。

台股本周在 9782 點有短撐並震盪向上挑戰萬點，今日由營建、金融，觀光、生技及半導體個股相對撐盤，終場加權指數上漲 36 點，收在 9945 點，成交量為 1190 億元。

盤面上，2390 云辰、2442 新美齊、3176 基亞、3234 光環、8406 金可 KY、4540 全球傳、9157 陽光能、8069 元太、8016 矽創等相對有表現；3552 同致、6291 沛亨、6452 康友 KY、1590 亞德 KY、8431 匯鑽科等則偏弱勢收黑。金融股包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金等收紅，為指數收紅要角。

台股本波震盪走堅，並向上續攻，近期電子股走勢漲跌互見，若整體攻勢發揮，且大盤量能有效放大，挑戰站穩萬點仍有機會。

本周被動元件出現有趣的現象，周二 2492 華新科打跌停，一堆空軍跑出來，周三漲停，馬上把空單軋到外太空，周三 2492 華新科成交量來到 5 萬 8 千多張，各位，你知道這樣的成交量創下幾年來的新高嗎？8 年半，上次看到是 2010 年 10 月 8 日，8 年抗戰都過去了，所以現在 2492 華新科還能去放空嗎？千萬不要。要空你為何不在高檔放空？不要等到都跌下來了，才在那裡殺低。

我已奉勸過你，當初叫你看漲追漲的人，也同樣會叫你看跌追跌，千萬要小心啊！2327 國巨不也是如此嗎？1000 元大家拚命追，300 元大家拚命空。我們看看 3406 玉晶光，周二跌停板，一樣一堆空軍跑出來，500 元不空、400 元不空，一直到現在 200 多元，叫你去空。

你真的有第一手產業資訊的話，你怎麼可能高檔拚命作多、低檔拚命放空，各位你有聽明白嗎？所以現在，你千萬不要去亂空，尤其現在大盤逼近萬點，空單會出來恐嚇你說：萬點關卡不會過。

我說，事情不是像你想得那麼簡單，很多人會說指數萬點很難站上去，那你要想，股市贏家永遠是少數，2330 台積電不跌的情況下，指數會跌到哪去？如果就是故意把指數 hold 在萬點以下，我跟你講，空單就會被軋到外太空去，你仔細觀察，有這個氛圍吧！你等著看，老師都跟你做未來的。

那你會問，現在可以做什麼股票？你還是可以依照「賺反彈三法寶」去操作，拉回找買點，你千萬不要看到大漲就去追，因為追高一定不會讓你賺大錢；我舉例，現在全部的人又要推薦你 2492 華新科、3406 玉晶光、3105 穩懋、8046 南電… 都漲停了，你又要追漲停嗎？

我跟你講還沒漲的股票好不好？最近生技跟半導體族群表現不錯，你可以找尋當中已打底一波、量能相對穩定並等待上攻的股票，當然，公司也要有他的未來性，這個就留給老朋友。我只跟你講，你沒有 "telephone"，你至少要聽節目或加入 line 群組吧！老師給各位的方向，也很明瞭了，所以，還沒加入 line 群組的投資好朋友，現在招兵買馬期間，把握機會吧。

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