玉山金前10月獲利創同期新高 每股盈餘1.35元

玉山金控 (2884) 公布 10 月自結盈餘，單月稅後盈餘 12.5 億元，較上月增加 1.3%；累計今年前 10 月稅後盈餘 146 億元，再創歷年同期新高，較去年同期成長 14.6%，EPS 為 1.35 元。觀察玉山金旗下子公司 10 月盈餘表現，玉山銀行稅後盈餘 15 億元，累計前 10 月稅後盈餘 148.37 億元，每股盈餘為 1.72 元；玉山證券單月稅後盈餘損失 22.1 萬元，累計前 10 月稅後盈餘損益兩平達 3.18 億元，EPS 來到 0.8 元；玉山創投呈現單月虧損，10 月稅後盈餘虧損 2.25 億元，累計前 10 月稅後盈餘損失 2.9 億元，EPS -0.94 元。



玉山金表示，金控獲利主要來自子公司玉山銀行以跨境和數位平台，帶動整體業務穩健發展，利息收入及手續費收入持續成長。