降低損失風險 東芝將出售美國液化天然氣業務

有知情人士在周五 (10 日) 表示，東芝 (6502-JP) 正在與位在美國和中國的幾家能源公司討論，欲出售其美國液化天然氣業務。

東芝認為，現在正是出售液化天然氣 Freeport LNG project 這個專案的合適時機。儘管該項專案令人擔心可能造成高達 1 萬億日元（90 億美元）的虧損，不過目前其盈利能力已經改善，LNG 價格的回升支撐了這一觀點。消息人士指稱，東芝最近開始針對該專案進行招標，有不少公司做出了回應。

目前東芝面臨嚴重的金融危機，液化天然氣的專案被視為該公司最大的風險因素。在 2017 年未能找到買家的情況下，公司表示該案可能造成巨額虧損。在最新的資訊中，該公司仍然認為難以全部出售所生產項目，並可能造成 2000 億日元的損失。

東芝於 2013 年開始涉足天然氣業務，對於一家大型電器設備公司來說，這是一項不尋常的舉措。該公司最初計劃通過建立液化天然氣設施來支持附近進行的核電站專案，同時東芝也將出售生產的液化天然氣。但核電站專案在 2016 年已停止，使得東芝的液化天然氣供過於求。

該案的液化天然氣在德州的基地出口，將美國生產的頁岩氣加工成液化天然氣，並預計將於 2019 年開始，每年預計銷售 220 萬噸液化天然氣。

東芝預計將能出售約 80% 的產量。此外，由於液化天然氣價格上漲，盈利能力將有所提高。大大提高了對潛在買家的吸引力。

直到去年為止，液化天然氣的市價仍低於天然氣的價格，但近日已逐漸恢復到最終可望轉為盈利的水平。