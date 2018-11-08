一銀、中信銀統籌主辦承業醫24.4億元聯貸案 認購比率逾七成

第一金 (2892) 旗下第一銀行統籌主辦國內生技醫療類股承業生醫集團 (4164)5 年期新臺幣 24.4 億元聯貸案，於 7 日上午由第一銀行總經理鄭美玲和承業生醫集團董事長李沛霖，共同換約。此聯貸案用於償還既有金融性負債，以及支應和建置與台北醫學大學附設醫院的質子治療中心合作案，由第一銀行及中信金(2891) 旗下中國信託銀行共同統籌主辦，第一銀擔任額度與擔保品管理銀行，中信銀擔任文件管理銀行，彰銀 (2801)、土地銀行及合庫金(5880) 旗下合庫銀共同主辦，台北富邦、農業金庫、華南及新光等四家銀行參貸，超額認購比率逾七成。



承業生醫集團係國內規模最大之放射腫瘤設備代理商，市佔率居全國之冠，近年來承業生醫集團積極轉型，與醫療院所之設備合作案、租賃案帶來之收入佔整體營收比重逐年攀升，有效帶動毛利率之提升，今（2018）年前三季公告營收已達新臺幣 18.45 億元，較去年同期成長 23%。



近年來因國內人口快速老化、對自身健康意識抬頭，加上健檢之普及，使新發現罹癌人數逐年增加，幸隨醫療技術進步，輔以直線加速器、伽瑪刀及還有質子治療設備之協助，不僅使國人平均壽命延長，更大幅改善治療期間的生活品質，未來隨承業生醫集團與台北醫學大學附屬醫院合作之質子治療中心啟用後，能使更多人接受更高端之醫療服務，也替承業生醫挹注了長期穩定之收益。

