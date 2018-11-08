〈美期中選舉〉民主黨贏得眾議院 川普面臨的窘境恐將使金融市場更動盪

美國期中選舉結果出爐，共和黨在眾議院挫敗，但仍贏得了參議院，鞏固前 2016 年總統大選以來的參議院基本盤，元大寶華綜合經濟研究院今 (8) 日指出，儘管民主黨在眾議院有斬獲，但同樣未見太多突破，若後續兩黨對於政策的協商沒有明確共識，恐怕「強化鞏固基本盤」便成為未來兩黨僅有的政策方向，仍要謹慎看待，川普以外交政策解決內政問題的模式，將是未來全球經濟的最大風險所在。

川普在選後表態，選舉結果是「美好的兩黨合作情勢」，令美股大漲並帶動今日的亞股反彈，不過，值得注意的是，若民主黨未來的協商條件不被川普接受，甚至是川普無意與民主黨協商，將導致強化鞏固基本盤成為未來兩黨僅有的政策方向，其中，因強化減稅必須參眾兩院同意，必然無法得到民主黨支持，最後恐怕貿易戰將成為唯一可行政策選項。

而投顧也指出，美國期中選舉結果符合預期，不確定性因素消除對美股而言是暫時性利多，但是共和黨失守眾議院，將導致川普主張的基礎建設、放寬金融監管、企業減稅等政策推動更加窒礙難行，川普後續恐面臨政策不易推動和彈劾機率大增的窘境，屆時將造成國際金融市場動盪不安。

此外，川普對中國進口產品提高關稅的措施只要行政命令即可，不必經過國會同意，因此，美中貿易戰仍將延續。

整體來看，元大寶華說明，儘管民主黨在眾議院有所斬獲，拿下半數搖擺選區，實際上並沒有擊潰共和黨的傳統支持選區。

因此，隨著 2020 年總統大選將到來，共和黨在鞏固基本盤的情況下，對於已落實執行的貿易、減稅政策恐怕不會有太多改變。

不過，由於共和黨在此次選舉中，有幾個關鍵聯邦州的得票比率下滑，恐將影響 2020 年的總統大選結果，因此，元大寶華認為，川普尚未實現的基礎建設和金融去管制政策，將成為兩黨未來兩年的主戰場。

另一方面，有鑑於移民和健保政策已成為共和黨的失分所在，因此成為未來政策協商的談判籌碼，考量健保政策牽涉到財政穩健，移民政策更有可能被共和黨放上檯面。