降薪裁員一週損兵折將 FF研發副總裁被曝離職

據美國科技媒體 The Verge 報導，法拉第未來 (Faraday Future) 全球研發高級副總裁 Peter Savagian 已經從公司離職。

Savagian 於 2016 年夏天加入法拉第未來，此前曾在通用汽車任職 18 年，擔任電力驅動系統及新產品開發總經理。

Savagian 上一次公開亮相，是在法拉第未來於 9 月 19 日舉行的未來主義者日活動上。當時他還信誓旦旦的說，法拉第未來有一千個戰役要打，但今天我們已經贏了！

Savagian 是 FF 的核心高管之一，他的離開，時間點在法拉第未來宣佈裁員降薪一週後。The Verge 引述一位 FF 的前員工指出，Peter Savagian 是公司的支柱。

美國時間 10 月 21 日，FF 通過全員郵件宣佈，公司因恒大健康 (0708-HK) 資金未到位而面臨財務困難，被迫將對全員降薪 20%，降薪範圍渉及 FF 美國所有高管及員工。其中，公司創始人兼 CEO 賈躍亭將只領取 1 美元年薪，並已與新融資展開洽談。

值得注意的是，FF 過去會在官網上列出其高管名單，Peter Savagian 也在列。

不過在 2017 年隨著高管和創始團隊離職，FF 的官網上高管名單僅剩下研發與工程高級副總裁 Nick Sampson、全球製造高級副總裁 Dag Reckhorn 和動力系統副總裁 Peter Savagian(Peter Savagian 在 2017 年 12 月升任全球研發高級副總裁)。此後，FF 的官網似乎隱藏了這一名單。

法拉第未來 FF91 最近幾個月已接近投產，該公司現在需要尋找新的投資者來生產它。而 Savagian 的離職，意味著在生產線上將無法看到這位為汽車提供動力技術的關鍵人物。