仲裁出爐 FF可再融資5億美元 恒大穩坐大股東股價飆15%

香港國際仲裁中心對法拉第未來 (FF) 申請的緊急救濟仲裁裁決出爐，恒大不能再阻止 FF 從其他融管道獲取資金，融資金額不超過 5 億美元。不過恒大指出，賈躍亭只獲得暫時解決資金壓力的機會，再融資條件嚴苛。短期內，恒大仍將是 FF 最大股東。

恒大健康今 (25) 日開高走高，股價一度飆漲 15.12%，截至發稿，報港幣 11.14 元，漲 12.298%。

圖：新浪財經

恒大健康 (0708-HK) 的公告指出，香港國際仲裁中心駁回了賈躍亭提出的徹底剝奪恒大融資同意權的要求，並駁回賈躍亭臨時提出要進一步剝奪恒大資產抵押權的新要求。

而作為臨時救助措施，為支持 Smart King 的業務發展和保護股東的共同權益，仲裁同意 Smart King 進行有嚴格條件的融資，其中新股融資的估值不得低於時穎投後估值，時穎享有新股的優先購買權；並在最終仲裁前對外融資額不得超過 5 億美元。

相比此前恒大 20 億美元的投資額，5 億美元並不能影響恒大在 FF 第一大股東的位置。同時，恒大還擁有新股融資的優先購買權。

另有消息指出，買躍亭日前在內部郵件中表示，FF 已跟新融對象進行洽談，包括紅杉資本和某中東基金，但洽談並不順利。對此，FF 和恒大均未回應。FF 昨日在社交平台透露，會繼續向各地投資者籌集資金。

恒大健康今年 6 月宣佈以港幣 67.467 億元收購香港時穎公司 100% 股份，獲得該公司擁有的 Smart King 公司 45% 股權，成為 Smart King 第一大股東。Smart King 全資持有 FF 的核心資產。

10 月 7 日，恒大健康公告，賈躍亭半年耗盡恒大先期支付的 8 億美元，又向恒大提出再提前支付 7 億美元。為了最大限度支持 Smart King 的發展，與賈躍亭簽訂了補充協定，同意在滿足支付條件的情況下，可提前支付 7 億美元。

賈躍亭利用其在合資公司多數董事席位的權利操控合資公司，在沒達到合約付款條件下，就要求恒大付款，並以此為藉口於 2018 年 10 月 3 日在香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪恒大作為股東享有的有關融資的同意權，並解除所有協議。

FF 則表示，恒大除了首筆 8 億美元投資之外，未能兌現向 FF 支付任何額外資金的承諾，反而試圖獲得對 FF 中國和 FF 所有 IP 的控制權及所有權。

因此，FF 是否滿足了補充協議顯然成為事態發展的關鍵。不過，由於附加協議屬於商業機密，雙方都不能透露具體內容。雙方均表示，要等香港國際仲裁中心的仲裁結果。