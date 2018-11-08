川普：如果民主黨敢調查我 那就準備「開戰」吧

美國總統川普面臨調查的風險捲土重來，他也不忘提前向民主黨放出狠話。

川普周三在白宮發布會上表示，如果民主黨未來利用對眾議院的控制權對他發起調查，那麼他們就需要提前準備好迎接「戰爭般的」報復。

川普還提到，民主黨如果不斷的用調查去煩他，那麼在政策問題上就不要指望得到他的配合。他表示：

這個遊戲他們可以玩，但是我們玩的更好。

川普指出，他手上並不是沒有把柄，民主黨做過很多「值得質疑的事情」，這其中就包括秘密資訊的泄露。

對於即將成為新的眾議院議長的眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi，川普表示，他本人和她關係很好，周二剛與她進行過很好的交流，而 Pelosi 也是一個聰明人。

不過緊隨川普發布會之後，Pelosi 在另一場發布會則暗示，民主黨已經制定好了調查川普的計劃。她表示，如果接到相關的質詢，希望川普政府能夠自願應答。她表示：

監管是憲法規定的我們的義務。這並不意味著我們故意尋求開戰。

隨後川普繼續發聲，他在社交媒體表示，如果民主黨非要浪費納稅人的錢，在眾議院層面發起調查，「那麼我們同樣也將被迫考慮在參議院層面調查他們，這包括泄密問題以及很多其他問題。」

《紐約時報》此前曾援引眾議院情報委員會消息人士稱，民主黨未來可能會將很大一部分精力放在重啟關於俄羅斯干預 2016 年美國大選一事上。目前這一調查處於停止狀態，《紐約時報》報導稱，民主黨調查針對的是，川普競選團隊成員是否與俄羅斯共謀，以便在選舉中獲得更大優勢。

而除了通俄門調查之外，民主黨還可以在大量其他領域針對川普發起攻擊。上述報導援引眾議院議員 Steny Hoyer 稱，這包括川普對美國經濟的處理方式、政府預算流程以及對自然災害的響應情況，都可能會成為被調查的對象。而在這之中，川普廢除的歐巴馬時代的標誌性政策——平價醫療法案，將成為重中之重。

除了在周三的發布會上對民主黨放話之外，川普當日另一個引人關注的動作，是要求司法部長 Jeff Sessions 辭職。

Sessions 原本是川普的支持者，在他對通俄門調查採取迴避態度後，川普與他的關係就急轉直下。

據多家媒體報導，Sessions 在遞交白宮幕僚長 John Kelly 的信中表示，「應您的要求，我現在遞交我的辭呈。」川普提名 Sessions 的參謀長 Matthew Whitaker 擔任代理司法部長，並稱他不久後將提名新部長人選。