中國10月進出口成長22.9% 貿易順差縮小5%

中國海關總署今 (8) 日公佈，10 月份以人民幣計價出口年增 20.1%，進口年增 26.3%，皆優於預估與前值。其中中國 1-10 月對美貿易順差 1.69 兆元，擴大 11.5%。

中國海關總署統計，今年 10 月出口總值人民幣 2.75 兆元，增長 22.9%。其中，出口人民幣 1.49 兆元，增長 20.1%；進口 1.26 兆元，成長 26.3%；貿易順差 2336.3 億元，縮小 5%。

至於今年前 10 個月，中國貨物貿易進出口總值人民幣 25.05 兆元，比去年同期增長 11.3%。其中，出口 13.35 兆元，增長 7.9%；進口 11.7 兆元，增長 15.5%；貿易順差 1.65 兆元，縮小 26.1%。

其中最受矚目的對美元出口 2.56 兆元，增長 8.7%；自美國進口 8733.8 億元，增長 3.7%；對美貿易順差 1.69 兆元，擴大 11.5%。

至於在貿易戰中最受矚目的黃豆進口量也有所減少，今年 1-10 月黃豆進口為 7693 萬噸，減少 0.5%，進口均價為每噸 2813.2 元，下跌 0.5%。不過包括原油、天然氣等商品進口量則持續增加。

相關消息公佈後，上証指數一度漲幅擴大至 0.7%。今天一早開高的 A 股，走勢一度反轉向下，隨後在券商類股大漲帶動下，帶動 A 股由黑翻紅，截至午盤上證指數報 2657.42 點，漲 0.61%，深証成指報 7788.57 點，漲 0.47%；創業板指數報 1352.01 點，漲 0.46%。