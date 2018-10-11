展店效益＋杭州瑞里助攻 六角Q3、前三季營收雙創新高

受惠全球展店效應，及併入杭州瑞里業績加持下，六角 (2732) 第三季及前三季合併營收，均創下歷史新高表現。9 月營收 3.6 億元，月減 2.81%，年增 60.93%；累計第三季營收 10.99 億元，年增 57.65%；累計前三季營收 28.22 億元，年增 57.29%。六角年初與中國杭州瑞里的股權戰略合作，推升營收大幅成長。六角指出，目前杭州瑞里旗下計五個茶飲品牌，除已在中國擁有相當穩定客源的「黑瀧堂」及「果麥」外，評估新品牌「壺沏」有望成為新的營運成長引擎。



展望第四季，六角於 9 月在菲律賓舉辦全球代理商年會，看好東南亞熱帶市場茶飲需求，已與菲律賓代理商簽下 20 年長約的品牌代理權，力拼明年第一季展店達百家，加上澳洲「Chatime 日出茶太」的百店目標於第四季可望達陣，將成為印尼之後第二個百店規模的國家。



此外，六角旗下「王座國際餐飲」10 月推出「京都勝牛」搶市，日翻桌率達 12 次，與「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」及「大阪王將餃子」聯手搶攻餐食市場，可望為公司第四季營運增添柴火。



另看準指尖美食科技與行動支付趨勢，六角 APP 優化推出「電子錢包」與「線上外帶點餐」服務，不僅搶攻外食族客群，更提升客戶回購黏著度。六角提到，APP 每月會員的使用率超過 50%、消費頻率近 3 次，同時已帶動會員消費熱度約佔營收一成。





