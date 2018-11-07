美選舉落幕，股市回歸基本面

投資者對選舉結果的擔心是 10 月股災的推手之一，連同對升息和企業獲利放緩的心理預期讓近期美股相當震盪。Fundstrat Global Advisors 共同創辦人、分析師 Tom Lee 週二在《快錢：半場報告》節目上表示，因為在邁向選舉之際，近期有大量的風險去化行動，所以「很簡單就可以大幅反彈。」 新聞來源: 鉅亨網 2018-11-7

美國期中選舉開票近尾聲，民主黨可望奪回眾議院主導權，共和黨則守住參議院及州長的過半優勢。相較於過往執政黨於期中選舉時平均丟掉 30 個眾議員及 4 個參議員席次，此次共和黨表現可謂中規中矩（共和黨於此次選舉輸掉 34 席眾議員，但贏得 3 席參議員），也暗示川普的政策仍有一定民意基礎。兩黨分治下，「鉅亨買基金」認為額外財政刺激政策的實行可能性大減，今年透過減稅刺激美國經濟及股市的效果將逐漸消散，回歸經濟基本面後，美國明年上半年股市前景依然樂觀，但下半年則充滿風險。

1. 美國選舉結果有何影響？

受惠於減稅政策，今年美國企業獲利年增率可望來到 23%，遠高於去年的 9.9%。美國政府必須推動更多的減稅政策及擴大支出方案，才可能延續今年強勁的企業獲利（目前預估明年企業獲利年增率為回歸常態的 9.2%）。但如今共和黨與民主黨分別掌控參眾兩院，在民主黨的抵制下，進一步減稅及邊境牆都將遭到杯葛，而共和黨則不青睞提高福利支出，反倒是兩黨較有共識的亞太再平衡戰略將持續下去。在美國經濟出問題，並逼迫美國政府轉向前，中美貿易戰降溫的可能性偏低。

2. 選舉結束後，股市有甜頭

從股票歷史數據來看，每年 11 月到隔年 6 月，股市普遍表現良好（平均上漲幅度介於歐洲股票的 5.8% 至新興市場股票的 8.0%）。而股市的好表現又多來自於期中選舉年的時候，美國期中選舉年的 11 月至隔年 6 月，美國股市上漲機率及平均漲幅分別為 100% 及 15.9%，遠優於非期中選舉年期間的 72% 及 5.3%。值得注意的是，其他區域股市也可以觀察到類似現象，期中選舉年 11 月至隔年 6 月，無論是上漲機率及平均漲幅，都優於非期中選舉年的同期表現（我們認為全球股市與美股間相關係數較高應為部份原因）。

美國股票於期中選舉年 11 月至隔年中表現優異

資料來源：Bloomberg，採標普 500、MSCI 新興市場、MSCI 世界及道瓊歐洲 600 指數，「鉅亨買基金」整理；回測期間：1980-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 基本面仍是股市最大支撐

美國企業盈餘成長依然強勁

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/11/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

不僅統計觀點顯示現在是美股的好買點，從經濟數據來看，現在也是繼續持有美股的時機。美國經濟諮詢委員會依據平均工時、申請失業救濟金人數、製造業消費品及原物料訂單、製造業採購經理人指數、製造業資本財訂單、營建許可、股價、信用指數、長短期公債利差及消費者預期景氣狀況等 10 個指數，建構出經濟領先指標，來判斷美國景氣狀況。從上圖可看出，經濟領先指標年增率走勢與企業盈餘年增率相仿且領先約 3 個月，目前該指數依然處於高檔，意味美國企業獲利仍未看到驟降的跡象，足以支撐美國股市。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

減稅不來沒關係，美股仍能漲

扣除掉減稅政策後，美國股市明年預估獲利年增率為 9.2%，加上 2% 的股利率，基本面驅動的股價上漲空間為 11.2%，假設本益比下降至過去 10 年平均，上漲空間仍有 5.6%。考量到較佳的經濟數據及美元儲備貨幣的角色，美國股市仍是資產配置的核心。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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