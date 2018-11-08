股權投資損失 攜程三季報凈利轉虧 但盤後漲超4.5%

11 月 7 日周三美股盤後，中國最大在線旅遊集團攜程旅行網（Nasdaq: CTRP）發布了截止 2018 年 9 月 30 日的第第三季未經審計財報。由於凈收入和調整後 EPS 好於預期，股價盤後漲超 4.5%，站上 36 美元。

攜程周三收漲 2.62%，報收 34.44 美元，接近月內高位。財報公布前，盤後一度跌 0.8% 隨後又轉漲 0.8%。今年以來股價累跌 25%，6 月大跌前創近 52 美元的 52 周最高。

財報顯示，攜程第第三季凈收入為人民幣 94 億元（約合 13.7 億美元），好於市場預期的 13.4 億美元或 92.97 億元，較去年同期的 79 億元增長 15%，較第二季環比增長 28%。

經調整後每 ADS 收益為 0.42 美元，顯著高於市場預期的 0.26 美元。營運利潤率為 16%，高於第二季的 10%；排除股權激勵後的 Non-GAAP 營運利潤率為 20%，也高於第二季的 16%。

不過，第三季歸屬於公司股東的凈虧損為人民幣 11 億元（約合 1.65 億美元），去年同期歸屬於普通股股東的凈利潤是 14 億元，今年第二季歸屬於股東的凈利潤為 24 億元。

公司表示，利潤轉虧主要由於股權投資公允價值的損失。若不計入股權補償費用和股權證券投資的公允價值變動，非美國通用會計準則下，歸屬於股東的凈收入為人民幣 17 億元（約合 2.54 億美元），而去年同期為 18 億元、今年第二季為 11 億元。

公司預期第第四季的營收增速為 15%-20%。市場關注攜程能否在各項業務方面，繼續保持第二季的穩步增長態勢。營收、凈利潤等方面的表現也是關注焦點。