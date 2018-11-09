貴金屬盤後─黃金收低3.60美元 Fed消息公布後 黃金找尋方向

黃金價格週四收低，為五個交易日來，第四天下跌。市場收盤後，聯準會 (Fed) 公布決議維持基準利率不變，美元擴大稍早漲幅，黃金則進行整理。

Fed 決議維持聯邦基金利率目標範圍於 2% 至 2.25% 不變，並暗示將於未來幾個月，緩慢升息。

Fed 消息公布後，電子盤交易中，12 月黃金於每盎司 1224.90 美元水準遊走。在交易所交易中，12 月黃金收於每盎司 1225.10 美元，下跌 3.60 美元，或 0.3%。

12 月白銀下跌 14.6 美分，或 1%，收於每盎司 14.423 美元，本週以來，下跌約 2.3%。

分析師說，一如預期，Fed 決議維持利率不變，政策聲明顯示官員仍計畫於 12 月再度升息。

Fed 聲明公布後，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數擴大早場漲幅。今年以來，美元指數上漲約 4.8%，Fed 緊縮信用支撑了美元走高。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週三，黃金期貨則上漲，美元轉弱及債券殖利率走低，提供了黃金市場支撑。

其他金屬交易方面，1 月白金下跌 1% 至每盎司 870.30 美元。12 月鈀金下跌 0.4% 至每盎司 1116.10 美元。

12 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.736 美元。