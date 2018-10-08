明年智慧型手機規格再提升 可摺疊螢幕與5G手機將問世

全球市場研究機構 TrendForce 針對 2019 年科技產業發展，今 (8) 日發布十大科技趨勢整理指出，明年智慧型手機產業發展重點將以優化既有功能為主軸，可摺疊螢幕手機及 5G 手機都可望正式亮相；事實上各手機大廠包括三星、華為、宏達電 (2498-TW) 也都在積極研發，企圖搶占市場先機。

TrendForce 表示，明年智慧型手機規格將再提升，包括全螢幕走向窄邊框、Notch 面積更小，前鏡頭朝向縮小模組的設計來配合 Notch 的極致化，生物辨識搭載比例也將再提高，三鏡頭則會帶動照相功能提升。

TrendForce 認為，隨著柔性 AMOLED 技術趨於成熟，明年將有機會看到真正單螢幕的可摺疊手機；5G 手機因應高速傳輸世代的來臨，儘管商用通訊的 5G 基地台尚未普及，品牌廠仍積極開發對應手機以期取得擴大市場的先機。

TrendForce 強調，如果進一步結合 5G 和可摺疊設計，有機會帶出更多不同的應用，將成為明年手機市場的一大亮點；另外，受惠於技術演進與成本降低，加上各大安卓廠商陸續採用，原本專屬於旗艦機種的光學式屏下指紋辨識方案，預期在明年將大規模導入中高階的安卓機種中。

TrendForce 指出，隨著超聲波指紋辨識陣營積極投入，明年有機會看見採用超聲波屏下指紋辨識技術的安卓旗艦機種發表，預估明年超聲波與光學屏下指紋辨識技術滲透率將從今年的 3% 提高至 13%。

除將指紋辨識感測器置於屏幕下之外，也有廠商著手開發將指紋辨識感測器埋在邊框四周，如果能克服技術 / 良率瓶頸，預期 2019~2020 年也有機會看到這類技術問世，但 TrendForce 認為，後續消費者的接受度及適用市場還有待觀察，對目前整體指紋辨識技術版圖的衝擊也值得關注。

TrendForce 強調，明年 5G 商用部署進入衝刺階段，5G 發展需以光通訊建置為基礎，今年已陸續佈建從骨幹網路進一步到都會區網路和接取網，實現低成本頻寬擴容；明年 5G 產品研發、商用部署會進入衝刺階段，美國、南韓、日本、中國等全球各大電信廠商將陸續進行 5G 商轉規劃，首款 5G 智慧型手機將有機會問世。

TrendForce 指出，隨著行動網路服務範疇的擴展，將豐富電信網路生態體系，5G 提供除了更大頻寬和更高速行動連網體驗外，且支援包括高畫質影音（4K/8K 視訊）、行動 AR/VR 遊戲和沉浸式媒體應用、工業自動化、遠距手術機器人、大規模物聯網與自動車輛控制等更多元且更深入的應用領域。