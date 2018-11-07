電信業者雙11優惠出爐 亞太電祭出11元月租費搶客

搶搭電商大戰「雙 11」熱潮，電信業者今年也祭出優惠，推出月租費下殺 398 或 399 的資費搶客，且又以亞太電信 (3682-TW) 的月租費 11 元最驚人。為在低資費搶用戶的時代殺出一條血路，各電信商紛紛推限時新方案，要藉此再掀起另一波低資費綁約熱潮。

中華電信 (2412-TW) 推出雙 11 快閃資費「399 方案」，每月上網流量 1GB，並在 30 個月合約期間內加贈 1111GB，平均每月約可使用 37GB 的流量，無論是攜碼、新申辦、續約用戶皆可辦理。市話方面也贈送 111 分鐘，網內和網外時數則分別是 5 分鐘、30 分鐘。不過，該方案有限定 11111 個名額。

此外，中華電信也推出日韓港澳漫遊超值價，11 月 1 日至 11 月 11 日於中華電信官網申請日本 / 韓國 / 香港 / 澳門漫遊上網，1GB 七日輕量型特價 111 元、2GB 七日型特價 211 元，可預約至今年 12 月 31 日前。

遠傳電信 (4904-TW) 雙 11 資費祭出網路門市限定「398 與 499 上網吃到飽方案」，398 上網吃到飽最高速 21Mbps，網內免費、網外每月 45 分鐘，市話每月 20 分鐘，須綁約 24 個月；499 方案上網吃到飽不限速，網內前 5 分鐘免費、網外 30 分鐘，須綁約 12 或 24 個月，若綁約 24 個月還送 500 元遠百禮券。

台哥大 (3045-TW) 的雙 11 資費方案與遠傳類似，推出「399 / 499 上網吃到飽方案」，399 上網吃到飽限速 21Mbps，網內免費、網外每月 45 分鐘，市話每月 20 分鐘，須綁約 24 個月；499 吃到飽不限速，網內前 5 分鐘免費、網外每月 30 分鐘，可選綁約 12 或 24 個月，但若綁約 12 個月加碼送 250 元全家禮券、24 個月送 500 元全家禮券。

亞太電信則是祭出相當驚人的月租 11 元方案，且免綁約、終身享有，但吃到飽流量僅 1GB 不降速，超過後會降為 128Kbps 吃到飽。台灣之星雙 11 優惠活動較神秘，目前還未公布活動日期與相關詳情。