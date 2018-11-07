研華10月營收站穩40億元 Q4毛利率續看增

工業大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公布 10 月 41.57 億元，月增 8.3%、年增 14.8%，累計前 10 月營收 405.18 億元，年增 11.8%，研華指出，第四季在英特爾 CPU 缺貨、貿易戰影響下，估營收將較第三季回落，惟毛利率應反映原料上漲，可望逐月續揚。

研華指出，第四季最大影響還是英特爾 CPU 缺貨干擾出貨，估影響單季營收約 1 成，目前看缺貨情況將延續至明年上半年，加上下游客戶受貿易戰心理因素影響，拉貨動能恐趨緩，第四季營收估較第三季回落。

雖然單季營收恐面臨下滑，但公司指出，毛利率受惠被動元件漲勢趨緩，加上第二季起就調漲產品報價反映漲幅，預期第四季毛利率依舊可逐月增長。

研華表示，10 月營收以區域來看，歐洲與北美市場年成長最為突出；以事業群而言，智能服務事業群 (SIoT) 表現最為突出，而工業物聯網事業群 (IIoT) 與嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 仍維持穩定成長。

若以前 10 月營收來看，仍以歐洲與北美地區成長最為突出，大中華市場則持續穩定成長；事業群表現，工業物聯網事業群 (IIoT)、智能服務事業群 (SIoT) 以及嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 均維持穩定成長。