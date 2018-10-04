鴻海、亞太電已在布建5G實驗網 後續觀察應用是否跟上

5G 的建設近期傳出雜音，業者認為不一定要搶快，亞太電 (3682-TW) 總經理黃南仁今 (4) 日坦言，不管是 4G、5G，新科技都是要替大家服務，應該先從需求面看，目前市場會買單的 5G 應用好像不多；他指出，雖已與鴻海 (2317-TW)、交大合作進行 5G 實驗網的建置，但還是得回頭來看應用是不是可以跟的上。

黃南仁認為，5G 應該先從需求面看，到底目前對 5G 的需求面已經成熟了沒有，從電信公司來看，先要確認做那些 5G 的應用開發市場一定會買單，目前雖然一直在看，但真正 5G 買單的應用好像是不多。

他表示，目前看到工業互聯網的部分較有機會，但是偏向特定工廠的地點或是 8K 的應用，其他車聯網的東西可能還不多；5G 對運營商來看，應該先問終端使用者，且不只是限制在消費性的使用者，可能還有一些不同的應用，例如媒體行業、電視業等，目前有沒有對 5G 的需求。

黃南仁指出，會喊出 2020 年 5G 預商用，主要應該是 NCC 要開始做頻譜，頻譜標了，會有那家公司會承擔已經標了不建設，不提供服務的後果，所以自然而然 2020 年台灣 5G 的應用會出現，只是這個應用是屬於非常廣泛的應用，還是屬於單一的點或是小的面的應用，可能要大家互相再討論一下。

黃南仁表示，國際一線網路設備大廠包括愛立信、諾基亞、華為等都對 5G 抱持相當樂觀的態度，覺得 5G 會帶給全人類非常多的好處，這是從他們的角度來看，，但亞太電為電信商就必須以市場需求來切入。

黃南仁表示，現在每家電信業者都說要做 5G 的實驗網，亞太電是 NCC 第一家核可設置實驗網的電信業者，會跟鴻海及交大一起來做 5G 實驗網，預計將會分別在內湖、土城、新竹布建實驗網，現在交大的 5G 都已在進行現地會勘，跟交大教授一起在做場域的建置。

黃南仁強調，亞太電的宗旨就是想要走在前面，因此推出智慧生活，對最新的應用、創新的東西來說，5G 的確是一個非常創新的科技，但要回來看應用是不是可以跟的上。