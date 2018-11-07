〈10月出口24紅〉礦產品需求挹注 我對東協市場出口由負轉正 甩連3黑陰霾

在需求旺盛與油價加持下，財政部統計，10 月出口 295.7 億美元，剔除農曆春節季節性因素後，連續 24 個月正成長，以地區來看，我主要出口市場全面正成長，其中對美國、日本年增幅逾 1 成，東協地區更由負轉正，揮別連續三個月負成長陰霾。

財政部今 (7) 日公布 10 月進出口統計，在經濟穩健成長、需求旺盛等利多因素加持下，帶動 10 月、今年前 10 月的出口都比去年同期增加，以地區別來看，10 月我對大陸、東協、日本、美國與歐洲等市場出口同樣比去年同期增加。

財政部統計處長蔡美娜表示，10 月我對日本出口 20.3 億美元，較去年同期增加 18%，其中又以化學製品與電子零組件增幅較大，年增幅分別為 45.6%、15%。

至於對美國出口 33.9 億美元，較去年同期增加 10.4%，其中基本金屬年增幅 21.7% 居冠，另外，電機產品與機械年增幅分別為 19.1%、17.9%。

值得注意的是，東協地區 10 月終於擺脫出口連續三個月負成長的陰霾，單月出口 51.6 億美元，較去年同期增加 4.3%，蔡美娜解釋，主要是我對新加坡礦產品出口增加帶動所致，帶動我對東協地區出口由負轉正。

整體而言，10 月我對主要市場出口全面擴張，其中又以對日本增長 18% 表現最佳，另外，對美、歐兩大市場年增幅分別也有 10.4%、8.5%，對亞洲出口突破 2,000 億美元創歷史新高水準。