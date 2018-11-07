矽晶圓需求旺 環球晶10月營收再寫新猷 達52.8億元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日公告 10 月合併營收 52.83 億元，受惠需求持續熱絡，營收月增 5.5%，年增 34%，再改寫單月營收新猷；前 10 個月累計營收 487.22 億元，年增 29.2%，續寫歷年同期新高。

環球晶今年第 3 季已為連續 11 季改寫單季營收新高，第 3 季合併營收 151.62 億元，季增 5.53%，年增 26.36%。以目前單季營收續攀揚的態勢來看，環球晶今年全年營收可望再改寫歷史新猷。

為因應客戶端 12 吋晶圓先進製程的新產能需求，環球晶位於韓國天安市的新廠，將投入 4.38 億美元 (約新台幣 134 億元)，擴增月產能目標 15 萬片的晶圓產線，此產能擴增基於客戶確認的長約訂單，資本支出幾乎完全來自於客戶的預付款，且合約價格已確定，將高於今年第 4 季的價格。

環球晶並強調，大多數客戶晶圓庫存量仍低，且許多客戶持續與其簽署新的 LTA、或與就已簽訂的 LTA 進行展延，以確保 2021 年至 2023 年及其之後，矽晶圓料源的長期穩定及供應無虞。

環球晶第 3 季稅後純益 36.31 億元，每股稅後純益 8.31 元，再改寫單季每股純益新猷；前 3 季稅後純益 99.1 億元，已賺超過 2 個股本，每股稅後純益 22.66 元。