鈺齊-KY10月逢淡季 Q4產能調配到位 營收有望逐月成長

鈺齊 - KY(9802)受到產業淡季影響，10 月營收創今年新低，降至 5.70 億元，月減 7.94%，年下滑 21.19%；累積 1-10 月營收 79.46 億元，年減 4.98%。鈺齊 - KY 表示，依照產業特性，9 月及 10 月皆屬季節交替之出貨淡季，為下半年單月營收低檔區，且因廠區產能調配之需，導致 2018 年秋冬鞋款 (出貨期約落於 4 月~ 9 月) 之整體產銷數額僅與去年雷同。



然鈺齊 - KY 也提到，在廠區產能階段性調配到位之下，集團總產值與接單能力已有所增長，2019 年春夏鞋款 (出貨期約落於 10 月~ 3 月) 之接單規劃已更顯積極，第四季整體營收表現將呈現逐月增長之勢，預期下半年整體營運將有優於上半年表現。