財部公布 10月出口295.7億美元 進口262.1億美元 出超33.6億美元

財政部今日公布，10 月出口 295.7 億美元，為歷年單月第 3 高，較上月減 0.2%，較上年同月增 7.3%；累計 1-10 月出口 2,796.6 億美元，創歷年同期新高，較上年同期增 8.0%。10 月進口 262.1 億美元，較上月增 3.6%，較上年同月增 17.6%；累計 1-10 月進口 2,396.1 億美元，較上年同期增 12.5%。10 月出超 33.6 億美元，較上年同月減 19.1 億美元；累計 1-10 月出超 400.5 億美元，較上年同期減 59.2 億美元。財政部表示，受國際原油價格高檔震盪，積體電路市場需求續呈熱絡，以及去年中秋及雙十連假壓縮工作天數等影響，10 月出口較上年同月增 20.2 億美元 (+7.3%)，累計 1-10 月出口較上年同期增 207.1 億美元(+8.0%)，以電子零組件增 52.0 億美元(+6.0%)、基本金屬及其製品增 29.8 億美元(+12.5%)、化學品增 28.7 億美元(+18.1%)、塑橡膠及其製品增 24.9 億美元(+13.2%)、礦產品增 22.5 億美元(+22.8%) 等增加較多。



受惠於全球經濟穩健運行，科技創新應用擴散，以及國際原油價格續處高檔，10 月出口 295.7 億美元，為歷年單月第 3 高，復因工作天數較上年同月多，致增 7.3%，剔除今年 2 月春節因素後，連續 24 個月正成長；進口因出口引申需求擴增，年增 17.6% 至 262.1 億美元；累計 1-10 月出口值創歷年同期最高，年增 8.0%，進口亦增 12.5%。



10 月主要貨品出口除光學器材微降外，餘均上揚，以礦產品、化學品受惠於油價高漲，年增 52.3%、24.4% 最優；基本金屬、塑橡膠及其製品增逾 1 成次之；資通與視聽產品因電腦換機需求帶動相關零附件出口上升，年增 8.5%；電子零組件受旺季效應及基期墊高交互影響，僅增 1.0%。累計 1-10 月出口，電子零組件、基本金屬及其製品、機械規模值齊創歷年同期新高。



10 月對主要市場出口全面擴張，以對日本增 18.0% 最佳，對美、歐出口各增 10.4%、8.5%，均連續 25 個月正成長，對中國大陸與香港、東協分別增 5.5%、4.3%。累計 1-10 月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模創歷年同期最高，分別增 12.0%、10.0%、7.2%，對亞洲出口突破 2 千億美元新高水準。



中國大陸及歐美年底採購旺季來臨，加上人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算、5G 通訊技術等新興商機，可望持續挹注我國第四季外銷動能，惟受制於基期墊高，復有美中貿易關係持續緊張、新興經濟體成長走緩、匯率波動及全球製造業競爭加劇等變數干擾，我出口增速預料將轉趨平緩。

