【華冠投顧】台股創高，昨日落難股變成今日強勢股!

美國期中選舉塵埃落定，台股震盪走高，上漲 83 點，9908 作收，再創本波反彈新高，成交量 1165 億元，價漲量縮。

美國選舉落幕，不確定因素去除，三大法人聯手買超 66.7 億元，帶動台股開低震盪走高，重新站回 5 日、10 日及月線之上，並收復 9900 點整數關卡。電子股漲 1%，金融股漲 1.09%，傳產股漲 0.54%，漲最兇是 OTC 指數漲 1.74%，上漲家數 1202 檔，下跌家數 243 檔。昨日提醒大家，重挫族群砷化鉀，被動元件，矽晶圓，光學鏡頭等還有機會漲，結果，今日包括合晶 (6182)，嘉晶(3016)，玉晶光(3406)，信昌電(6173)，華新科(2492) 等均攻漲停板，穩懋 (3105)，全新(2455)，國巨(2327)，禾伸堂(3026)，蜜望實(8043)，環球晶(6488)，台勝科(3532) 等股價大漲，昨日落難股變成今日強勢股! 完全符合規劃，不過建議千萬不要看漲去追價!

大盤指數價漲創高，但量縮，量價背離，短線技術指標也呈現背離，唯一化解方式只有補量續漲，否則再次震盪難免，投資人務必注意追價風險。

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