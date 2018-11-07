【豐銀投顧】符合預期利多反映 一切回歸基本分析

◆盤勢分析

美國期中選舉結束，之前我們已經說過，無論結果如何都不會改變進行中貿易戰，所以根本不用太在意。倒是因為之前已經上漲過了，所以短線再彈升就有限，我們也不急著馬上要追漲。整體而言美國最大的不確定因素只剩下一個，就是今晚美國聯準會的利率決策會議了，一般而言升息升定了，但會升多快、多少次，應該是市場的焦點。不妨再多等一天再看看。

但市場上接著又狂炒中國雙 11 網購狂歡節（光棍節）題材，點名某些中概內需傳產股，事實上雙 11 根本沒那麼重要，就算有也跟台股關係不大。中國股市之所以瘋購物節是因為地方太大了，不是每個地區買東西都像台灣這麼方便，到處都有便利商店、量販店甚至百貨公司；再者，兩岸甚至全球景氣都轉弱，台灣今年各大百貨公司週年慶銷售成長率預估只有 1%，更何況是房市與 P2P 貸款瀕臨崩潰邊緣的中國呢？雙 11 已經不可能再像前幾年那樣倍數成長了，而且近年來只要牽涉到中國的題材，台灣受惠股已經愈來愈少，中國早已培養出自己的供應鏈，早就輪不到台廠來賺了。所以，你還要再相信雙 11 的神話嗎？回想一下這十年來，有關中國的題材實現了多少？答案就出來了。

美國選舉結束，川普不可能被彈劾了！因為彈劾總統需要兩院都通過才行。也就是說選舉的結果，其實還是共和黨佔了優勢。實際上美國的選民通常都有制衡的觀念，總統是共和黨，眾院就給民主黨。加上這一次州長的選舉還是由共和黨取得多數席次，因此不確定因素已經大幅下降，加上 vix 指數今天大跌 10% 左右，這一切都顯示之後的盤會慢慢穩定下來，暴起暴落的情況將逐漸改善，那或許就適合後續的發展。今天 5 日線與月線又擴大了正乖離，短線不是一個追價的好位置，就先耐心等待機會再出發即可！

豐銀投顧 李世新 分析師