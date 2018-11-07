投正抓緊籌備雙邊基金 中投與高盛合作基金已開始投資

中國主權財富基金中國投資有限責任公司總經理屠光紹周三表示，中投公司正在抓緊籌備雙邊基金。中投公司與美國高盛(GS.N)集團設立的中美制造業合作基金已完成第一期15億美元募資，且已開展第一筆投資。中投與高盛正在積極推動投後管理，以實現價值增值。

屠總經理在發言中指出，中投公司是中國的主權財富基金，成立十多年來，在意大利投資已超過15億美元。作為長期機構投資者，中投公司看好意大利核心行業優勢和經濟發展前景。意大利企業具有特殊優勢和潛力，兩國經濟的互補性和意大利開放友好的對外政策都會帶來很多投資機會。

屠總經理表示，當前，意大利新政府已將提振經濟作為首要任務，同時對外高度重視發展對華關系。中國正在進一步擴大對外開放，居民消費需求轉向高質量、優服務、重個性。高端、美感、手工等特質是意大利產品的金字招牌，中國的廣闊市場和消費升級對意大利而言是一座待發掘的“金礦”。這些都是難得的投資機遇。

屠總經理介紹，上個月訪問意大利期間，與政府政要、重要金融機構和領先行業企業的負責人就深入探討設立一個雙邊基金——中意產業合作基金（中意基金）已達成廣泛共識，並得到積極響應。我們構想是把意大利企業的優勢和中國市場結合起來，搭建意大利金融機構和實業企業走向中國市場的橋梁和平台。通過中意基金，為意大利的企業提供資金支持，增加產業投資，這既有利於意大利經濟發展，也有利於助推中國產業結構調整和消費升級，實現互利共贏。此外，我們還希望充分發揮好中意基金的開放平台作用，帶動更多的雙邊投資，促進兩國經貿合作，共同發展。中意基金需要雙方政府的支持和指導，但核心是堅持商業化運作，充分發揮市場的力量。我們已與包括意大利國家存款貸款公司（CDP）在內的中意合作夥伴密切溝通，加快推進基金設立。

屠總經理強調，中投公司秉持長期投資和財務投資的理念，投資活動基於商業目的，不尋求對被投企業的控制，嚴格遵守本國和投資接受國或地區的相關法律、法規。雙邊基金是中投公司創新對外投資方式、構建跨境投資生態圈的重要內容。我們始終秉持這樣的理念來建立雙邊基金：一是商業可行、市場導向、可持續發展；二是共同出資、利益捆綁、合作共贏；三是共同管理、優勢互補、強強聯合。去年，中投公司已與美國高盛集團聯合設立了中美制造業合作基金。在中美貿易摩擦的背景下，該基金不僅順利完成第一期15億美元的募資，而且已開展第一筆投資。中投公司與高盛集團正在積極推動投後管理，以實現價值增值。兩周前，中投公司與日本5家重要金融機構就聯合成立中日產業合作基金簽訂了合作備忘錄，希望能在進一步深化中日經貿合作方面發揮積極作用，實現互利共贏。此外，中投公司還在抓緊籌備其他的雙邊基金。

“2019年將迎來中意建立全面戰略夥伴關系15周年，2020年是兩國建交50周年，雙邊關系將進入新的歷史發展階段。”屠總經理表示，中投公司歡迎中意企業參與中意基金，願與各位企業家們開展廣泛交流，深入探討潛在投資合作機會，促進中意雙方市場的融合，為務實推動中意經貿合作做出更大貢獻。