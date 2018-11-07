陸股午後下挫 上證指數收跌0.68% 創業板指結束6連漲

陸股滬深兩市今 (7 日) 繼續弱勢調整，在軟體、5G 等科技股帶動下，創業板指盤中大漲逾 1%，但午後，券商、保險等權重股下挫調整，拖累大股集體向下。

截至收盤，上證指數跌 0.68%，報 2641.34 點，成交額人民幣 1472.62 億元；深證成指跌 0.50%，報 7752.04 點，成交額人民幣 1916.35 億元；創業板指數跌 0.25%，結束先前連續 6 日上漲格局，收報 1345.77 點。

以類股來看，黃金概念股全線走強，ST、有色、5G 等類股大多上漲幅，證券、上海本地股領跌，鋼鐵、煤炭、可燃冰等類股表現疲弱。

消息面上，嘉能可旗下 Katanga 宣布，嘉能可在剛果的子公司 KatangaMinin 在其礦石中發現高濃度鈾後，暫時停止其 Kamoto 項目的鈷礦出口，預計此次暫停將從 2018 年第 4 季持續到明年上半年。相關消息拉升了有色類股板塊，株治集團、鵬欣資源、盛屯礦業均出現大漲。

美國期中選舉共和黨保住參議院多數，眾議院結果雖未底定，但根據統計票數與民調，美國主流媒體已提前預測民主黨獲勝，而川普也已致電祝賀民主黨領袖。

廣州萬隆認為，綜合而定，監管高層仍在釋放利多，昨夜夜間證監會發布停復牌新規，壓縮股票停牌期限將有助於增強市場流動性，MSCI 也正在磋商提高 A 股權重，均有利市場反彈。

華泰證券表示，市場信心依然不足，科創板短期對創業板是利空信號，市場情緒對基本面過於悲觀，目前仍保持謹慎態度，還沒有到市場反轉之時，可關注 3 季報後被殺跌的個股。