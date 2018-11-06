比預期高 MSCI將A股股票權重調高至20%後 可望吸引800億美元新資金

全球知名指數公司明晟 (MSCI) 最新宣佈，就進一步提高中國 A 股在 MSCI 指數權重展開諮詢，並指出之後流入資金會比原本預期的 660 億美元來的多，有望吸引 800 億美元進場。

MSCI 預計在明年將中國股票在全球基準指數權重由 5% 一舉拉高到 20%，分兩階段實施，會在明年 5 月和 8 月例行評估進行審議。

MSCI 明晟亞太地區研究負責人 Chin Ping Chia 更指出，公司原本預計將吸引 660 億美元的資金，但目前資金流入量遠高於預期，當中有 15-20% 來自追蹤該指數的被動資金，看好之後有望吸引超過 800 億美元的新外國投資進入中國。

MSCI 針對 A 股權重調整共有三步驟，除了上述明年將中國股票在全球基準指數權重由 5% 一舉拉高到 20%；此外，MSCI 也指出，深圳創業板指添加入符合條件的證券交易所分部清單，從 2019 年 5 月半年度指數評估審議開始實施；至於增加中國 A 股中盤股證券，納入因數為 20%，在 2020 年 5 月半年度指數評估審議時一步實施。

受到近期經濟數據不佳，加上昨天中國官方宣布將推科創板和註冊制試點影響，A 股今日走勢持續向下。截至午盤，上証綜指跌 1.05% 報 2637.35 點。創業板指跌 1.48%，報 1328.9 點。