港交所(00388-HK)首三季交易費上升42%

港交所(00388-HK)季度業績中提到，交易費較2017年首三季上升42%，高於股本證券產品平均每日成交金額的升幅37%，主要是由於新股上市集資的相關費用收入增加、來自滬深港通的收益增加以及產品組合優化(交易所賣基金成交(豁免繳付交易費的莊家交易佔當中約50%)比例下降)。交易系統使用費則由於平均交易規模增加所限，只上升25%。聯交所上市費收入增加8,000萬元，主要源自上市公司數目上升使上市年費增加4,100萬元，以及新上市公司數目及沒收申請的數目均較2017年首三季多，使首次上市費增加3,800萬元。營運支出減少1%，是由於將之前的香港交易所交易大堂重建為多用途活動場地—香港金融大會堂—後成本減少。相關營運支出現計入司項目。
港交所(00388-HK)季度業績中提到，交易費較2017年首三季上升42%，高於股本證券產品平均每日成交金額的升幅37%，主要是由於新股上市集資的相關費用收入增加、來自滬深港通的收益增加以及產品組合優化(交易所賣基金成交(豁免繳付交易費的莊家交易佔當中約50%)比例下降)。交易系統使用費則由於平均交易規模增加所限，只上升25%。聯交所上市費收入增加8,000萬元，主要源自上市公司數目上升使上市年費增加4,100萬元，以及新上市公司數目及沒收申請的數目均較2017年首三季多，使首次上市費增加3,800萬元。營運支出減少1%，是由於將之前的香港交易所交易大堂重建為多用途活動場地—香港金融大會堂—後成本減少。相關營運支出現計入司項目。