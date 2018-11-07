華新科、信昌電不畏10月營收下滑 股價逆勢攻漲停

華新科 (2492) 及旗下信昌電 (6173) 受到中國十一長假及中美貿易戰影響，10 月營收皆較上月下滑，其中，華新科 10 月營收 47.72 億元，較上月減少 24.2%，為近四個月新低，信昌電 10 月營收 5.6 億元，月減 8.7%，營收已連兩月下滑。華新科 10 月營收 47.72 億元，月減少 24.2%，年增 149.68%；累計 1-10 月營收 407.63 億元，年增 131.77%。



信昌電 10 月營收 5.60 億元，月減 8.7%，年增 110.40%；累計 1-10 月營收 48.52 億元，年增 85.80%。



第四季進入被動元件出貨淡季，再加上中美貿易戰影響終端客戶拉貨需求，包含國巨 (2327)、奇力新 (2456)、華新科、信昌電等 10 月營收皆較上月大幅下滑，法人也預估，台廠被動元件第四季營收將較第三季明顯衰退，導致昨日股價重挫慘跌。



然今在大盤領漲下，被動元件族群股價一掃 10 月營收下滑陰霾，尾盤股價全數逆勢反彈，華新科、信昌電逆勢強攻亮燈漲停，分別以 156.0 元及 58.8 元作收，國巨則收在 331.0 元，漲幅 7.47%。