熱門股—被動元件Q3財報亮眼 華新科短線反彈攻勢凌厲

被動元件廠華新科 (2492-TW)、國巨 (2327-TW)、信昌電、禾伸堂 (3026-TW) 等本周陸續公布第三季財報，無懼美中貿易戰氛圍壟罩，本周展開反彈攻勢，其中華新科在庫藏股助攻下，單周漲幅 24% 的表現最為搶眼。

本周在大盤回溫之下，擁有漲價題材的被動元件族群再受買盤追捧，加上各公司陸續公布第三季財報表現依舊亮眼，也帶動短線攻勢再起，華新科單周漲逾 24%，另外大毅漲 22%、信昌電 15%、禾伸堂 14.7%，不過國巨、奇力新賣壓依舊沉重，壓抑單周漲幅僅 6%。

被動元件第三季獲利依舊維持強勁的年增表現，國巨第三季賺逾 3 股本、今年以來每股純益已達 70.2 元，賺逾 7 股本，華新科第三季每股純益 18.85 元、前三季每股純益 30.69 元，今年以來也賺了 3 個股本。

禾伸堂單季每股純益 7.41 元、前三季 16.63 元，奇力新第三季每股純益 5.28 元、前三季 9.76 元，若以減資後股本計算，前三季每股純益將達 11.22 元，同樣賺進 1 個股本。

另外，華科集團旗下的信昌電、佳邦也繳出佳績，信昌電單季每股純益 3.04 元，前三季 6.57 元，佳邦第三季每股純益 1.27 元，也賺贏上半年，前三季每股純益 2.09 元。