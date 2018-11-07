台股盤後─領跌股又成領漲股 謹慎因應靜觀美選舉結果

市場高度關注美國期中選舉結果，由於美股震盪收高，台股今 (7) 日盤中逐漸向上走穩，終場成功收復 9900 點關卡，以 9908.35 點作收，上漲 83.4 點，成交值 1162.91 億元，法人表示，亞股今日表現漲跌互見，市場顯見謹慎心態，而台股昨日重挫的領跌股今日反而成為多數反彈領漲指標，短線多空分歧，後市還有待觀察美國選舉結果對美股的衝擊。

細族群中，昨日領跌的被動元件族群成為最強勢反彈的個股，華新科、信昌電攻上漲停，國巨漲逾 7%、禾伸堂和蜜望實漲 6% 左右。

而 IC 基板業者也有明確的反彈走勢，南電漲停，易華電漲 8% 之上，同欣電漲逾半根停板。

半導體供應鏈強勢反彈有利拉抬多方信心，合晶、中美晶和佳晶漲停作收，台勝科漲逾 9%，漢磊 - KY、環球晶、世芯 - KY 和南亞科漲超過半根停板。

同樣可觀察到，砷化鎵族群再度強彈，聯亞大漲 8%，穩懋漲近 7%，全新漲半根停板。

大型電子權值股表現也不差，研華大漲 4%，聯發科、大立光、台達電、光寶科、廣達、友達和可成漲 1% 之上，鴻海以及大型金控股同步發揮穩盤效果，包括國泰金、中信金、富邦金、元大金、兆豐金、第一金、台新金和玉山金均穩在盤上。

目前美國最新選舉結果是，共和黨在參議院獲得席次已超過 50 席，順利取得參議院的主導權，符合外界預期，而各界正關注眾議院的最終選舉結果。

整體來看，法人認為，現有盤勢可見台股沿著 5 日均線上攻至 9900 點的前波起跌點，顯示短期有上攻意願，接下來美國選舉結果將成為盤勢變化的多空關鍵，要密切觀察歐美股的即時反應，作為參考方向。