台股盤中—美期中選舉影響走勢震盪 傳產帶頭力拚收復9900點

台股今 (7) 日受美國期中大選影響，加上市場對蘋果新機銷售展望趨於保守，今日蘋概三王走勢震盪，所幸紡織、水泥等傳產族群領軍帶動，加上金融股持穩，指數一度收復 9900 點關卡。

美期中選舉如火如荼進行，川普對手陣營共和黨維持領先態勢，激勵亞股、台股普遍維持上漲態勢。

權值股方面，市場傳蘋果向組裝代工廠砍單逾 1-2 成，蘋概三王台積電、鴻海、大立光今日走勢依舊震盪，資金流向紡織族群中的遠東新、儒鴻，以及水尼雙雄台泥、亞泥。

此外，矽晶圓族群今日在環球晶大漲 9% 領軍上攻下，合晶、中美晶、嘉晶同步亮燈漲停，台勝科也有 9% 的漲勢，表現同樣亮眼。

今日被動元件族群也展開大幅震盪，國巨、華新科開高走低後，午盤前突爆量上攻，漲幅來到 4% 之上，也帶動禾伸堂、奇力新、信昌電、光頡、大毅、日電貿、密望實等同步上攻，漲幅均達 3% 左右。

DRAM 族群今日也跌深反彈，華邦電、南亞科雙雙走揚，漲幅來到 3% 以上，另外離岸風電族群在台汽電大漲 5% 之下，今日也有所表態。

法人認為，台股目前上檔仍有套牢賣壓，加上美國大選後，緊接而來的是美中貿易談判，短期內要挑戰 9900 點有壓力，惟目前看來指數在 20 日均線有撐，宜靜待貿易戰情勢稍歇，加上多頭情勢確立後，另行多做布局。