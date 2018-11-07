港股午盤大漲1.17% 瑞聲漲近6% 希瑪眼科暴漲17%

港股今 (7) 日高開 0.02%，隨後漲幅不斷擴大。截止午間收盤，恒生指數大漲 1.17%，報 26427.31 點；國企指數漲 1.04%，報 10742.77 點；紅籌指數漲 0.6%，報 4287.89 點。

圖：google

重量股上漲。友邦保險 (1299-HK) 漲 2.56%，騰訊 (0700-HK)) 漲 2.19%。

蘋果概念股上漲。東江集團 (2283-HK) 漲 9.3%；瑞聲科技 (2018-HK) 漲 5.83% 領漲藍籌；舜宇光學 (2382-HK) 漲 3.44%。

生物科技股上漲。復星醫藥 (2196-HK) 漲 5.11%；藥明生物 (2269-HK) 漲 3.66%；歌禮製藥 (1672-HK) 漲 16.78%。

紙業股上漲。晨鳴紙業 (1812-HK) 漲 3.2%；理文造紙 (2314-HK) 漲 2.76%；玖龍紙業 (2689-HK) 漲 1.82%。

上市熱炒股再受追捧，希瑪眼科 (3309-HK) 暴漲 17.45%，報港幣 5.99 元；毛記葵湧 (1716-HK) 大漲 14.39%，報港幣 1.51 元。

分析指出，市場仍在觀望美國中期選舉結果，以便瞭解華府對中國之態度是否好轉或更加強硬。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 12.27 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 6.1 億元；深股通淨流入人民幣 5.77 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 2.79 億元。

滬股通中資金流入最多的是華友鈷業，淨流入人民幣 2.57 億元，其次為盛屯礦業、洛陽鉬業、烽火通訊、招商銀行。資金流出最多的是濟川藥業，淨流出人民幣 8273 萬元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊)，淨流入人民幣 3.08 億元，其次為寒銳鈷業、美的集團、浪潮資訊、北方華創。資金流出最多的是風華高科，淨流出人民幣 1.70 億元。