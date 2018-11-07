鴻海否認轉移陸員工至威州 強調持續在美徵才

鴻海 (2317-TW) 集團赴美設廠，並透過各種管道積極徵才，不過有外媒報導，鴻海徵才不順，並規劃將中國大陸的員工轉至美國新廠，引發外界高度關注，不過鴻海對外發表聲明否認該報導內容，並強調未來將持續在美找到足夠的工人。

根據《華爾街日報》報導，鴻海去年砸下 100 億美元 (約新台幣 3100 億元) 在威州建造液晶顯示面板生產園區，並規劃在當地召募 1.3 萬名員工，如今卻傳出當地技術性人才短缺，招工不如預期，集團考慮引進中國員工。

不過此說法遭到鴻海集團嚴正否認，根據外媒 GIZMODO 報導，鴻海透過書面聲明對外強調，沒有招聘中國大陸人員至威州工廠的規劃。

依照該聲明內容指出，鴻海集團目前仍全力在招募以及培訓來自威州的工人，不過也將根據需求，從美國其他地方補充人力。

從數據來看，威州 9 月失業率僅為 3%，低於全美平均 3.7% 的水準，顯示當地技術性人才短缺，鴻海的確面臨技術人才招募的問題。

目前鴻海集團在美主要透過大學徵才、退伍軍人招募、以及舉辦大型就業博覽會等，加強人力招聘的力道，當前集團在威州招聘上千個職位，涵蓋人力資源，硬體、軟體工程，財務會計、法律、業務分析，圖形和室內設計、施工管理以及銷售營銷等各種領域。