嘉澤Q3雙率有望雙升 獲利動能看俏 股價強攻漲停

受惠於伺服器插槽 ILM 出貨動能升溫，嘉澤 (3533) 第三季營收創下單季歷史新高，法人預估，第三季在產品組合轉佳及營收規模擴大下，有助於毛利率及營益率表現雙升，可望帶動單季每股獲利挑戰 5 元水準。而進入第四季，法人表示，除營收將較上季下滑外，由於 Intel PC 的 CPU 供貨仍然吃緊，再加上中美貿易戰增加客戶拉貨的不確定性，恐影響第四季的成長動能。



然展望 2019 年，法人指出，明年在 Purley 平台的滲透率有望由今年的 40-50% 提升至 70-80%，將推升 ILM 的出貨量，有望帶動明年伺服器營收占比上看 30-40%，有望助於毛利率及營益率提升，推升獲利動能。



嘉澤在第三季獲利動能看好下，今日股價開盤雖一度小跌，爾後翻紅一路上漲，盤中即攻上漲停鎖死，來到 165.0 元，漲幅 10.0%。