艾笛森搶攻車燈模組業務 全年出貨倍數成長 5月營收創一年多新高

LED 元件廠艾笛森 (3591) 車燈 / AC Power 高功率模組出貨放量，5 月營收 2.51 億元，創下 2017 年 3 月以來新高，月增率 23.13%，年增率 30.71%，前 5 月營收 11.46 億元，年增率 1.56%，今年車燈模組出貨持續放量，可望倍數成長空間。LED 封裝價格競爭，艾笛森淡出背光領域，去年營收降至 25.86 億元，年減率 22.43%，本業虧損擴大 7116 萬元，設備汰舊換新出售了 40 機台，出現一次出售設備，全年淨損 1.9 億元，每股虧損 1.55 元。



艾笛森降低 PLCC 元件比重，提高模組接單比重，模組業務除了車燈之外，涵蓋 AC 高功率、燈條等，營收比重攀升到 4-5 成，其車燈模組供應範圍包括日行燈、霧燈、尾燈以及車用室內燈等。



艾笛森與 OE(組車廠)tier 1 合作供應車燈模組，與大陸一汽、東風、北汽，以及美系車廠均有接觸，去年單月車燈模組業務約有 700-800 萬人民幣左右，今年出貨持續放量，第一季營收為 6.9 億元，毛利率為 15.6%，較去年第四季成長 2.91 個百分點，本業順利轉盈，營業利益 1300 萬元，稅後小賺 100 萬元，每股盈餘 0.01 元，全年車燈模組出貨量成長空間逾 1 倍。

