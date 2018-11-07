合晶前三季獲利亮眼 盤中大漲逾6.6%

合晶 (6182) 受惠於矽晶圓量價齊揚，第三季每股淨利 1.34 元，累計今年前三季每股淨利 2.77 元，獲利年增逾 6 倍，並創下 2008 年以來獲利新高記錄；在此利多激勵下，今早開高後高檔震盪，最高價為達到 34.7 元，大漲超過 6.6%。合晶第三季成績單，集團合併營收 25.9 億元，毛利率 39.1%，歸屬母公司淨利 6.8 億元，單季每股淨利 1.34 元；累計前三季合併營收 68.6 億元，歸屬母公司淨利 13.8 億元，每股淨利 2.77 元，營收較去年同期成長 45.3%，獲利成長逾 6 倍，創下 2008 年以來獲利新高記錄。



合晶鄭州廠於 10 月 26 日邀請國際大廠客戶及各產業界貴賓共同舉行啟用儀式，第一階段 10 萬片 8 吋矽晶圓月產能已建置完成，預計自 12 月起送樣，明年第一季陸續完成客戶認證，下半年達到滿載產能 20 萬片，為集團明年最重要的成長動能。



由於車用電子及智慧城市等新興應用，國際大廠對重摻矽晶圓需求殷切，合晶將同步擴充上海晶盟磊晶片產能，於年底達到 20 萬片 8 吋約當量規模，並配合鄭州廠進度及市場需求，逐步拉高到 30 萬片。



根據國際半導體協會 (SEMI) 最新統計資料顯示，今年矽晶圓出貨面積將達到 12,445 百萬平方英吋，較去年增長 7.1%，預估 2021 年將更進一步提高到 13,778 百萬平方英吋，顯示半導體產業對矽晶圓的需求依然強勁，在供給增加有限而需求持續增加的情況下，未來幾年矽晶圓價格及出貨量仍會持續上揚，合晶過去一年的擴產效益將逐漸顯現。

